晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神劇回歸！《最後生還者》第二季曝角色海報 正式宣布上線日

《最後生還者》第二季曝光3款角色背影海報。（翻攝自官方X）《最後生還者》第二季曝光3款角色背影海報。（翻攝自官方X）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自同名電玩遊戲、榮獲艾美獎肯定的HBO熱門神劇《最後生還者》今（20）日曝光第二季角色背影海報，包括回歸演出的佩德羅帕斯卡飾演的喬爾、貝拉拉姆齊飾演的艾莉，以及新加入的凱特琳德弗飾演的艾比，同時正式宣布上線日期。

《最後生還者》第二季聚焦首季事件落幕的5年後，喬爾與艾莉間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。佩德羅先前受訪時對於回歸演出相當興奮，「再次穿上這雙靴子，感覺奇妙地像是全新體驗，我從未演過像這樣的角色，在我接演之前，他已經擁有如此獨特且原創的創作基礎。」形容相較於過去演出，再扮喬爾的體驗更為獨特。

佩德羅帕斯卡回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「喬爾」。（翻攝自官方X）佩德羅帕斯卡回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「喬爾」。（翻攝自官方X）

佩德羅直說：「能看到所有人對第二季投入的專注與奉獻，真的讓人敬畏，能夠與大家重聚，就像回家一樣。而且無論是創作團隊還是整個劇組，他們的努力程度遠超我的想像，甚至比第一季還要更加拚命，這幾乎是不可能的事情。但這一切真的很鼓舞人心，也讓人難以置信，而這一切都要歸功於他們。」

在第一季結束時，佩德羅飾演的喬爾拯救了貝拉飾演的艾莉，阻止她接受一項可能無法成功研發真菌感染解藥的致命手術。為此他殘忍地殺光了醫院裡的整個組織成員。當艾莉詢問喬爾是否說了實話時，他選擇對如同自己女兒般的她撒謊，「真相的存在將可能動搖他們之間的信任，使這對搭檔的關係徹底改變，並讓他們踏上注定令人心碎的旅程。」佩德羅表示。

貝拉拉姆齊回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「艾麗」。（翻攝自官方X）貝拉拉姆齊回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「艾麗」。（翻攝自官方X）

隨著喬爾與艾莉在傑克遜（Jackson）聚落定居，《最後生還者》第二季將探索喬爾的選擇如何影響他周圍的關係，以及他是否做出了正確的決定。雖然他與艾莉在旅途中建立了如同父女般的羈絆，但艾莉卻始終堅持完成她的使命，不惜一切代價。因此當真相揭曉時，可能會摧毀他們之間的信任，讓他們的關係永遠改變，並推動他們走向一場悲痛的旅程。

《最後生還者》第二季共7集，將於4月13日（因為時差，台灣時間或於4月14日）在HBO播出，同日將上線串流平台Max，第一季目前也可於Max上重溫。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中