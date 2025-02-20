神劇回歸！《最後生還者》第二季曝角色海報 正式宣布上線日

《最後生還者》第二季曝光3款角色背影海報。（翻攝自官方X）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自同名電玩遊戲、榮獲艾美獎肯定的HBO熱門神劇《最後生還者》今（20）日曝光第二季角色背影海報，包括回歸演出的佩德羅帕斯卡飾演的喬爾、貝拉拉姆齊飾演的艾莉，以及新加入的凱特琳德弗飾演的艾比，同時正式宣布上線日期。

《最後生還者》第二季聚焦首季事件落幕的5年後，喬爾與艾莉間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。佩德羅先前受訪時對於回歸演出相當興奮，「再次穿上這雙靴子，感覺奇妙地像是全新體驗，我從未演過像這樣的角色，在我接演之前，他已經擁有如此獨特且原創的創作基礎。」形容相較於過去演出，再扮喬爾的體驗更為獨特。

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佩德羅帕斯卡回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「喬爾」。（翻攝自官方X）

佩德羅直說：「能看到所有人對第二季投入的專注與奉獻，真的讓人敬畏，能夠與大家重聚，就像回家一樣。而且無論是創作團隊還是整個劇組，他們的努力程度遠超我的想像，甚至比第一季還要更加拚命，這幾乎是不可能的事情。但這一切真的很鼓舞人心，也讓人難以置信，而這一切都要歸功於他們。」

在第一季結束時，佩德羅飾演的喬爾拯救了貝拉飾演的艾莉，阻止她接受一項可能無法成功研發真菌感染解藥的致命手術。為此他殘忍地殺光了醫院裡的整個組織成員。當艾莉詢問喬爾是否說了實話時，他選擇對如同自己女兒般的她撒謊，「真相的存在將可能動搖他們之間的信任，使這對搭檔的關係徹底改變，並讓他們踏上注定令人心碎的旅程。」佩德羅表示。

貝拉拉姆齊回歸《最後生還者》第二季，繼續飾演「艾麗」。（翻攝自官方X）

隨著喬爾與艾莉在傑克遜（Jackson）聚落定居，《最後生還者》第二季將探索喬爾的選擇如何影響他周圍的關係，以及他是否做出了正確的決定。雖然他與艾莉在旅途中建立了如同父女般的羈絆，但艾莉卻始終堅持完成她的使命，不惜一切代價。因此當真相揭曉時，可能會摧毀他們之間的信任，讓他們的關係永遠改變，並推動他們走向一場悲痛的旅程。

《最後生還者》第二季共7集，將於4月13日（因為時差，台灣時間或於4月14日）在HBO播出，同日將上線串流平台Max，第一季目前也可於Max上重溫。

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