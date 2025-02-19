同門師兄弟成戀人！游書庭甜叫「老公」 天天熱線劉丞

游書庭（右）與劉丞相約玩水培養感情。（艾迪昇傳播提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕游書庭、劉丞是經紀公司艾迪昇傳播的同門師兄弟，他們在BL網路短劇《一拍即合》中飾演職場菜鳥與霸總角色，2人頭一回扮演同志情侶，從未演過劇中大尺度情節，2人繃緊神經，一拿到劇本就備戰培養感情，約逛街、揪做公益、天天講電話，甚至在片場直接以「老公」互稱對方，游書庭笑著透露，有時還會不自覺勾著劉丞的手，自己完全沒發現。

劉丞透露拍戲期間，就入戲以劇中角色和其他演員互動，還煞有其事向游書庭正式「自我介紹」，接著約他練習打網球、到動物之家打掃做公益，透過不斷的互動，讓彼此更熟悉，他說：「看見書庭和毛小孩相處，露出溫暖的笑容，好幾次會有心動的感覺。」

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游書庭（右）4年前就邀劉丞一起合拍YT影片。（艾迪昇傳播提供）



2人也趁著打網球，增加肢體的碰觸，培養默契，還討論起牽手時，誰要在前、誰要在後。而隨著感情加溫，2人開始天天通話聊天，聊隔天要穿的衣服配色，劉丞笑說：「真的好像小情侶在通話。」

游書庭回憶早在開拍一周前，他就開始用劇中名字「曉男」稱呼劉丞，在試裝、定裝等前置作業，也會藉著搭肩等小動作，慢慢習慣劇中甜蜜的感覺。他大方稱讚劉丞個性溫暖、迷人，身上有種很容易被人喜愛的特質，「他生活很有品味，而且很會照顧朋友，我們拍戲時，不管距離再遠，他都會特地過來載我」。同時他也被劉丞精湛的網球折服，他描述：「拍戲有些特殊網球鏡頭，導演要他打哪裡，他就能打到那！超帥。」

劉丞（左）和游書庭一起到動物之家擔任打掃義工。（艾迪昇傳播提供）



劉丞則大加讚賞游書庭對角色的認真，「他會一句一句分析台詞，和我討論情緒的轉折，他的積極也拉著我能更快投入劇情之中」。劉丞坦承以前沒碰觸過同志社群，一開始對演出沒自信，擔心無法揣摩角色心境，開拍前特地到同志夜店找陌生人聊天，幾杯酒下肚，整個人放開，拉著陌生人就問「我哪裡會被喜歡？哪一點又會被討厭」，竟然意外獲得不少有用意見。

艾迪昇總經理林志遠表示，製作這部戲是公司的第一步，接下來會有更多計畫，讓更多生力軍投入影視行業。

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