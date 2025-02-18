陳妍希、陳曉終結8年婚 姐妹淘楊丞琳發聲

楊丞琳（左）與陳妍希是好友。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陳妍希、陳曉兩人今（18）日同時發文證實8年婚姻結束，引發各界討論，陳妍希素來與楊丞琳交好，如今楊丞琳也為此事發聲。

楊丞琳（右）與李榮浩去年已經拍了婚紗。（翻攝自臉書）

陳妍希與楊丞琳是好姐妹，但今日陳妍希宣布離婚，與歌手李榮浩結婚5年的楊丞琳卻公開了一系列去年拍攝的甜蜜婚紗照，看在外界眼哩，好姐妹兩樣情，令人深有所感。

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楊丞琳（右）去年已穿上婚紗和李榮浩補辦婚禮。（翻攝自IG）

楊丞琳原本表示自己不想舉辦海島婚禮、不要花童、不丟捧花，今日卻在社群平台公開了一系列與李榮浩的婚紗照，照片中兩人身著白色西裝搭配白色婚紗，雖然只有背影，卻能看出兩人感情甜蜜，簡直就像童話故事一般。

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楊丞琳被問及是否有話想對陳妍希說，她回答：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」

陳妍希（右）與陳曉今日共同宣布結束8年婚姻。（翻攝自微博）

陳妍希宣布離婚消息之後，也透過工作室再次發布聲明，強調外界的討論以對當事人造成惡意影響，嚴重損害聲譽，希望大家能理性看待此事，更請大家停止過度揣測與惡意解讀。陳妍希工作室強調「針對家人的不實揣測與傷害性言論，會透過法律手段維護陳妍希及家人的名譽與權益，對於所有惡意造謠與侵權行為，絕不姑息。」

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