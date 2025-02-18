（獨家）阿虎上通告拿獎金「私下被討回扣」 爆該節目3線索：還沒收攤

阿虎曾遭工作人員討回扣。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕阿虎近日在《小明星大跟班》爆料過去上某益智節目被工作人員討回扣，讓他感到不舒服，而稍早他也向本報還原事情經過。

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阿虎在《小明星大跟班》上爆料，當時錄完某益智節目，下台要簽收獲勝獎金時被一名工作人員要求拿出5000元請大家喝飲料，心想用5000元換下一次通告邀約還蠻划算，但後來就沒有再接到邀約，讓他心裡產生質疑，事後打聽才知道原來每一位獲勝者都會被該工作人員拿5000元，自己只是其中一位受害者。

阿虎近期曾上過的益智節目包括《全民星攻略》、《全家有智慧》、《百變智多星》和《拜託ATM》等，記者詢問本人，他也給出線索，透露此事發生在1、2年前，在某年過年前錄製並非近期，也不是答題、玩遊戲闖關的類型，節目開播至今已有數年，目前還沒收攤，所以不是以上這些節目。

阿虎透露那次獎金是拿2萬多元，拿出5000元請大家喝飲料其實沒關係，只是該名工作人員疑似假請客之名，行討回扣之實讓他感到不舒服，也不清楚後續5000元是否真的有拿去請客，加上向其他獲勝者打聽後，發現這是該名工作人員的慣用手法，而他也強調此事與該節目無關，只是想表達該名工作人員此舉非常不妥。

阿虎經紀人也表示現在很多益智節目都是給獎品居多，很少有給獎金，自己只知道由胡瓜與Sandra主持的《拜託ATM》是真的有給獎金，而胡瓜的另一檔《綜藝大集合》的主委加碼，也是真的有給錢。

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