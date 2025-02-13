嘎嘎跨界當導演！「三天拍12集」認壓力大 曝最新動向

〔記者林欣穎／台北報導〕MP魔幻力量前主唱「嘎嘎」潘俊佳近年跨行當導演，曾擔任歌手呂衣喬的新歌《人間失格》MV導演，日前他再以導演身份與17LIVE合作微短劇《閨蜜》，對於這次挑戰拍直式的短劇情片，問到嘎嘎對自己的表現打幾分，他則說是65分，並分享這次拍攝的挑戰。

嘎嘎說下一步仍會朝音樂創造。（17LIVE提供）

嘎嘎表示，因為是用直式構圖來說故事，能呈現的劇情與畫面受較多限制與取捨；就腳本而言，更因為是微短片，想要傳達或交代的情節總不夠篇幅來說清楚，且當初擔心劇情太過衝擊，因此不敢下大刀，現在回頭看看會覺得劇情還是偏保守、不夠辛辣，對於劇情安排小有遺憾。

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嘎嘎也說，這次很挑戰的是，要在三天內拍完12集微短片，雖然每集長度僅要2-3分鐘，但著實壓力不小，加上拍攝期間，又遇到寒流襲台，他當時的想法是「千萬不能讓主播演員感冒」，同時因為演員是17LIVE挑選出來官方主播，是素人演員，要主播們在短短時間內學會演戲與發揮演技，也是挑戰，但出乎意外的，主播都很進入狀況，讓他大鬆一口氣。

17LIVE幫主播圓演員夢，製播微短劇《閨蜜》。（17LIVE提供）

嘎嘎與17LIVE合作拍攝微短劇《閨蜜》。（17LIVE提供）

而這次嘎嘎與17LIVE的合作是透過呂衣喬牽線，他剛完成呂衣喬《人間失格》MV，現在又以微短片導演身份與大家見面，也讓人疑惑是否真要轉型發展。嘎嘎則說他還是心繫音樂，今年應該會用樂團主唱的身份發行單曲或是專輯，並表示未來一定會在入棺材前，拍一部自己寫的長片電影。歡迎大家找他合作，不管是拍片或音樂製作都可以。

《閨蜜》環繞兩位女主角子妍（17主播孟璇璇）、媛媛（17主播伶伶Ykiki飾演）兩位閨蜜爭奪媛媛前男友阿文（17主播韋恩）的故事，尤其是子妍小動作做盡，更讓網友看傻眼。值淂一提的是，峰迴路轉劇情來自於嘎嘎與編劇團隊共同發想，他說想探討現在都市愛情的任何角度。該劇正在17LIV瞇劇連載中，這週日（16）日即將迎來精彩大結局。

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