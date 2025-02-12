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娛樂 最新消息

Lisa《白蓮花大飯店3》首映驚艷 脫俗造型網評大逆轉

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa近日參加《白蓮花大飯店3》首映，身穿由Sohee Park設計的Miss Sohee高訂禮服亮相，化身白蓮花，展現清新脫俗的獨特魅力。這套造型成功逆轉先前預告曝光時的負面評價，當時她的平凡造型被網友嘲笑與平日風格差異大，甚至諷刺她素顏不行。

Lisa化身白蓮花造型，成功逆轉先前預告曝光時的負面評價。（翻攝自美聯社/X）Lisa化身白蓮花造型，成功逆轉先前預告曝光時的負面評價。（翻攝自美聯社/X）

Lisa在訪談中透露首次挑戰好萊塢劇集的壓力，尤其是在拍攝第一天，她坦言因過度緊張腦海一片空白，甚至連台詞都無法順利記住。儘管如此，劇組也對她的專業態度表示高度讚賞。

繼成員Jennie後，Lisa是第2個挑戰HBO劇集的成員，讓粉絲們充滿期待，這部劇集將於2月17日正式在Max平台上架，期待她以不同以往的形象在劇中展現全新魅力。此外，Lisa的最新歌曲《Born Again》也在YouTube上線了，據說是她主演美劇《白蓮花大飯店3》的主題曲，讓粉絲又驚又喜！

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