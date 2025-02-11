不只SJ東海、銀赫！KKBOX風雲榜解鎖「超大咖韓團」

〔記者陽昕翰／台北報導〕第20屆KKBOX風雲榜4月19日在高雄巨蛋登場，主持人黃偉晉今天現身記者會，主辦單位公布卡司名單，除了率先公布的SUPER JUNIOR-D&E，還有最新成立的子團體SUPER JUNIOR-L.S.S.都將加入演出，利特、神童與始源確定共襄盛舉。

SUPER JUNIOR-L.S.S.。（KKBOX提供）

SUPER JUNIOR把台灣當成灶咖，包括SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.共計5位成員代表現身風雲榜演唱會。

請繼續往下閱讀...

SUPER JUNIOR-D&E。（KKBOX提供）

SUPER JUNIOR-D&E的東海與銀赫透過影片獻上祝福，提到KKBOX 風雲榜20歲，正好與SUPER JUNIOR同歲簡直是命中註定，最後更用中文甜喊粉絲「親愛的寶貝們」，貼心搭配今年主題擺出可愛的「花朵綻放」手勢，許下4月19日相見的約定。

東海搶先「暴雷」：「風雲榜演唱會是我們每年都希望能參與的活動，我跟銀赫正計劃打造一個精彩演出，現在似乎已經能感受到現場的熱烈氛圍，開始有點緊張了。」

銀赫則表示：「KKBOX對SUPER JUNIOR來說有著很特別的意義，能受到邀請非常開心！我們會用粉絲們喜愛的 D&E 歌曲，在舞台上為大家呈現一份特別的禮物，敬請期待！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法