陳喬恩打電波臉腫遭酸「整成網紅臉」 氣炸反嗆網友

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳喬恩近日發文透露，年前去打電波，導致臉部腫了一個月，不料引來網友說她跑去整形，讓她氣得在微博澄清，電波不算整形，對於說自己整成網紅臉的人，表示尊重其發言的自由。

陳喬恩。（翻攝自IG）

陳喬恩日前在IG分享與老公回馬來西亞過年的照片，照片可見臉部確實很腫，她則透露，過年前1個月打了電波，自己屬易腫體質，臉部一腫就腫了1個月又5天，直到回台北才消腫，她打趣說：「我打算明年過年，就待在台北不要見人了吧！我真的很享受自己待著，我可以一個月完全不出門不見人，真的，我愛獨處。」

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照片曝光後，吸引不少酸民留言，讓陳喬恩氣炸在微博發文反擊。她澄清，電波就是熱麻吉，是皮膚緊緻的一種保養機器，其實不算整形，而自己屬於易腫體質， 因此雙頰腫成大餅整整一個多月，這種情況消腫後就會恢復。

針對網友的酸言酸語，陳喬恩無奈表示，「說我整成網紅臉的人，反正怎樣都會有人說。雖然我沒有整容（整形），但我尊重每個人發言的自由。」此外，她提到也有人罵她：有錢打電波，幹嘛不捐錢給流浪動物？對此她解釋，「我有定期捐錢的，電波一年打一次；而捐錢是每個月捐或是看到有需要幫忙的動物都會捐錢或是糧食，只是沒有告訴你。」

陳喬恩貼文。（翻攝自微博）

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