豪擲3600萬元 史書華疑疏忽「一點」白花錢

網紅牙醫史書華。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅牙醫史書華前妻發現他在婚姻期間與1名張姓語言治療師偷情，日前新北地院判決張女須賠償前妻20萬元，可上訴。史書華與前妻早於2023年簽署離婚協議，當時還簽了保密條款，並支付3600萬元贍養費，但如今史書華與語言治療師鹹濕對話仍曝光，媒體人范立達認為原因全在「一點」。

資深媒體人范立達。（翻攝自臉書）

范立達指出保密條款其中一段提到「…。惟就相對人（即史書華前妻）若對他人有因侵害配偶權所生之損害賠償請求權，經私下協議、調（和）解成立、裁判確定者，而由司法機關公告或第三人揭露者不在此限。」但是這項條款卻疏漏不得對小三提告，等於原本因保密而答應支付的高額贍養費全都白花。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：網紅牙醫史書華甩外遇稱遭家暴 無奈：可能沒人相信

另，史書華也表示很遺憾司法單位採信「變造內容」，網紅巴毛律師發文指出，很多人問她對史醫師出軌的看法，「我不是史書華離婚官司律師也不是侵害配偶權案件律師 證據有沒有造假我不知道 但有一堆人叫史去提吿偽證 笑他不敢告」巴毛指出偽證規定在刑法第168條明述「於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處7年以下有期徒刑」。因此只有證人、鑑定人、通譯這3種身分會構成偽證，同時還要具結「原告除非轉證人身分不然拿假證據不會成立偽證 民事案件就算蝦七八亂告也不會成立誣告 所以史的前妻就算變造證據也不會成立偽證罪」。

網紅律師巴毛。（翻攝自臉書）

巴毛也在文章的最後提到「你去民事庭看就會看到一堆勇敢瞎吿的素人 話隨便亂講證據自己亂做的一堆 要成立偽證這些人可以獨立自己住一整個監獄 煩死了」！

相關新聞：遭指「婚內出軌」牙醫史書華發聲明 遺憾採信變造內容

史書華的前妻發現，史在婚姻期間與1名張姓女語言治療師偷情，雙方除以寶貝互稱外，張女還會傳「好想要你，我好濕」調情訊息給史。郭女離婚後向張女求償100萬元，新北地院法官從2人對話判定，張、史對話除已逾越一般男女的正常社交往來分際外，亦可推知至少有口交性行為，判張女賠償20萬元，可上訴。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法