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鄭家純開撕史書華知所進退 後悔這一事自責

網紅牙醫史書華遭前妻控訴婚內出軌，並且與出軌對象張女有鹹濕對話。（翻攝自臉書）網紅牙醫史書華遭前妻控訴婚內出軌，並且與出軌對象張女有鹹濕對話。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅牙醫史書華傳出外遇離婚，前妻爆「小三」張女與史書華有鹹濕對話，索取百萬精神撫慰金，經新北地院判處張女須賠償20萬元，史書華7日發聲明反控元配迷信宗教導致家庭關係生變。

「雞排妹」鄭家純8日發文疑喊話要史書華知所進退，稱自己早在去年底曾寫文抒發心情文，對「曾經的朋友」感到失望，「有些事情我們只是不說，不代表有問題的只有私德。」

雞排妹發文提及：「我很少有後悔的事情，在人生中替自己做過的任何決定，即便事後回想有改善空間，都不曾後悔過。」她後悔2023年冬天阻止「曾經的朋友」擔任台灣基進不分區立委名單第一名，當時如果讓他去，長遠看來對於他和台派都是好事，「這是我現在的感想，甚至自責。」

接著她表示發文是要對方知所進退後，「一些人來鬧他，以為他是因為私德才要對方知所進退，但有些事情沒說出來，不代表對方有問題只有私德」，更提及去年底就曾寫長文抒發，儘管沒寫出因為什麼事而結束友誼，但應該看得出來他在意的不是私德。

雞排妹說，自己經歷驚訝、確認、失望等過程，並反問為何之前沒發現這個人已經歪掉了，當她發現這個人敢在有許多人證的情況下對大眾說謊，還會做出一些讓她無法理解的不尊重朋友行為，她知道「這個人沒救了」。

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