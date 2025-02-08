NewJeans改名後風格突變粉絲不買單？ 親爆：新公司即將成立

NewJeans改名後的團體形象照遭批風格差異大。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團NewJeans昨（7）日正式宣布改名出道，未來活動的團名為「NJZ」，粉絲名則維持原樣稱「Bunnies」；大部分粉絲雖替女孩們感到高興，但更多的是擔憂她們先前與HYBE的官司還未結束，如今做這樣的決定，怕是會引起一些法律層面的問題。

然而，成員們於7日下午在Instagram開直播與粉絲互動，透露新的代理公司即將成立，並用新團名「NJZ」自我介紹，她們理解大家的擔憂，並安慰粉絲不必煩惱、請相信她們，已經沒有什麼可以阻礙她們了。不過在「NJZ」的新形象照出爐後，有網友認為會受到質疑，粉絲可能不買單，相較於之前的清新復古風格，新的形象照確實讓不少粉絲覺得風格差異大，直呼：「恐怕無法適應，那麼快要轉型嗎？」

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藉由新的團體形象照，意味著「NJZ」未來可能的風格變化，成員Danielle表示：「我們打算用全新的概念展現給大家，將在3月帶來新的出道曲！」成員們紛紛表示要粉絲別擔心！希望大家能好好地支持「NJZ」就足夠。

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