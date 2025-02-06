Netflix「2025推4部超狂台劇」 《想見你》金獎團隊回歸喊話：不分軒輊

Netflix 華語內容發佈會主創大合照：上排由左而右：《童話故事下集》監製孫嘉騏、製作人黃薇夏、編導李念修、《如果我不曾見過太陽》導演蔣繼正、製作人麻怡婷、編導簡奇峰。下排左至右《回魂計》製片人楊庭愷、Netflix華語內容部總監Maya、《忘了我記得》導演劉若英、製作人李耀華。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix近年來持續在台灣深耕，今（6）舉行「Next on Netflix」內容發布會，宣布今年將播出4部台劇，包括柯佳嬿、劉以豪主演的《童話故事下集》，謝盈萱、霍建華和秦漢合作的《忘了我記得》，以及國際級影后舒淇、李心潔主演，雙金影后賈靜雯特別演出的《回魂計》，還有《想見你》金獎製作團隊製作的影集《如果我不曾見過太陽》。

《回魂計》由舒淇、李心潔和賈靜雯演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，該劇結合高張力的動作場面與以角色為核心的懸疑戲劇，對於喜歡超自然元素的觀眾而言，劇情中關鍵的神秘復活情節更是令人好奇不已，談及該劇的比看亮點，導演許肇任直呼：「就是不要相信任何人！」直白的發言逗笑現場觀眾，製作人楊庭愷則說：「這是一部融合多種元素的影集，希望能吸引到喜愛各種面向劇種的觀眾，雖然看似複雜神秘，其實核心都是圍繞在愛這件事上」。

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《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷（左起）、編導簡奇峯、導演蔣繼正。（Netflix提供）



而《想見你》金獎製作團隊製作的影集《如果我不曾見過太陽》，今年度接續上線二部曲，談及製作此劇的緣起，製作人麻怡婷透露：「台灣愛情劇幾乎都以大女主為主，因此創作出《太陽》這個男主視角為主的作品，《想見你》之後有許多海外邀案，但主創希望為台灣留下好的原創故事。」

麻怡婷也表示該劇一二季會在今年播出，感性分享：「在我心裡如果要比較《想見你》跟《如果我不曾見過太陽》，老實說不分軒輊；我們在劇本階段就構思分成一、二部曲，觀眾分開看，才能消化情感、思考伏筆，不用等待太久就可以迎接二部曲故事的結尾，希望觀眾能來來回回拆解這個故事，找出自己的答案」。

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