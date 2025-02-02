告五人海外行蹤曝光！情侶檔雙主唱太閃被拱「原地結婚」

告五人犬青（左）生日，男友雲安送上祝福。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人行程忙碌，過年期間已飛往海外錄音，今（2日）是犬青28歲生日，男友雲安放閃送上祝福，網友直呼實在太閃，留言拱這對情侶檔雙主唱「原地結婚」。

雲安談到：「第一次沒有在家為妳過生日，跨海洋陸地來準備錄音的前置，我們一起調整聲音調整創作練習發聲，在每一個散步裡聊天聊地，在每一座公園休養生息。」

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告五人雲安寫給犬青的生日卡片內容動人。（翻攝自IG）

在送給犬青的生日卡片上，雲安也寫下：「不知道世界最後會變成什麼樣子，我只希望變成我愛妳，妳愛我的樣子。」他也對犬青說：「生日快樂，願健康與幸運如日常三餐，簡單且陪伴，願未來若有難，亦如晨霧般，見太陽而消散。」

告五人雲安（左）和犬青感情穩定。（翻攝自IG）

壽星犬青則談到：「一趟很不一樣的旅程，兩個人的城市亂亂走、一起探險尋寶，超酷。」而從犬青分享的城市照片看來，原來這趟告五人海外錄音已飛到英國倫敦了。犬青也提到：「明天就要開工啦，祝大家開工大吉，一切安好。」

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