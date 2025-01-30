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娛樂 日韓

中國男子「強抱」小嶋陽菜認罪了！噁稱：我很喜歡她

小嶋陽菜。（圖取自小嶋陽菜IG）小嶋陽菜。（圖取自小嶋陽菜IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕前AKB48成員小嶋陽菜去年10月在東京澀谷出席活動，卻遇上一名行跡可疑的男子從背後強抱，嚇得她驚魂未定；該男原先自稱是「台灣留學生」，後來日媒以「中國籍男子」報導，揭露他是42歲的趙男，今（30）案件首度開庭，趙男首認罪。

中國籍趙男強抱小嶋陽菜，認了會負責任。（翻攝自X）中國籍趙男強抱小嶋陽菜，認了會負責任。（翻攝自X）

日本電視台報導，襲擊小嶋陽菜的趙男供稱「我很喜歡她」，因突如其來抱住女神，導致小嶋陽菜跌倒，所幸並沒有受傷；在30日首次聽證會上，趙男認了指控，直說：「為了她（小嶋陽菜），我可以承擔責任。」

趙男坦言沒有傷害小嶋陽菜的意圖，只是因為太喜歡她，不過當時他仍被涉嫌違反「騷擾行為防治法」遭拘留；日媒今也稱，小嶋陽菜提交一份文件，內容為「要求嚴懲（趙男）」，顯然沒有要輕易原諒他。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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