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教唱女神楊惠絜雪國做了這件事 幸福感爆棚

楊惠絜過年前去了日本合掌村賞雪。（楊惠絜提供）楊惠絜過年前去了日本合掌村賞雪。（楊惠絜提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕教唱女神楊惠絜過年前去了哈爾濱、日本白川鄉合掌村，從零下24度、零下3度回到台灣，雖然碰到10度的寒流，楊惠絜卻說台灣很溫暖，她也分享在雪地除了玩雪之外，一定要吃一樣東西，會讓你覺得很幸福。

楊惠絜去了日本合掌村回來後，覺得台灣的寒流一點兒也不冷。（楊惠絜提供）楊惠絜去了日本合掌村回來後，覺得台灣的寒流一點兒也不冷。（楊惠絜提供）

楊惠絜去年發現甲狀腺有3顆結節，其中一顆有1.4公分大，還好經過醫院檢查是良性，不過醫生說她如果覺得會影響說話、唱歌，還是要開刀，她擔心影響今年的出片計畫，決定先仍擱著，但為了放鬆心情開始到處玩。

楊惠絜建議去下雪的地方玩，一定要吃冰。（楊惠絜提供）楊惠絜建議去下雪的地方玩，一定要吃冰。（楊惠絜提供）

「我幾乎每個月都去日本玩，只要離開台灣，換一個環境就覺得心情很放鬆。」楊惠絜過年前先去了一趟哈爾濱，又去了日本白川鄉合掌村，她說在台灣很少看到下雪，去零下20幾度的哈爾濱和零下3度的合掌村最開心的就是可以玩雪，她這次去哈爾濱跟合掌村還發現在雪地裡做一件事特別有幸福感，就是吃冰。

楊惠絜建議去下雪的地方玩，一定要吃支冰棒。（楊惠絜提供）楊惠絜建議去下雪的地方玩，一定要吃支冰棒。（楊惠絜提供）

楊惠絜說，在寒冷的雪地不管是吃冰棒、冰淇淋都不用擔心冰棒、冰淇淋會融化，可以吃的非常優雅，而且因為天氣太冷了，吃起冰來也不會覺得冷，建議如果有去雪地玩的朋友，記得要買支冰棒或冰淇淋來吃。

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