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天王拜年齊放閃！周杰倫藏頭詩置入昆凌 李榮浩甜吃湯圓

周杰倫（左）和老婆昆凌一身喜氣紅衣服向大家拜年。（翻攝自IG）周杰倫（左）和老婆昆凌一身喜氣紅衣服向大家拜年。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新年喜氣洋洋，多位歌壇天王、暢銷歌手都應景穿上紅色衣服向大家拜年，「周董」周杰倫的「藏頭詩」還巧妙將漂亮愛妻昆凌的名字也置入其中。

周杰倫（右起）和媽媽及老婆昆凌開心過年。（翻攝自IG）周杰倫（右起）和媽媽及老婆昆凌開心過年。（翻攝自IG）

周董分享和媽媽及老婆昆凌的合照，在社群發文寫下「周遊四海昆仲添，杰氣凌雲迎新年，倫理馨香慶團圓，賀歲春暖福滿延」，以「藏頭詩」呈現「周杰倫賀」，另外「昆凌」名字也藏在詩中。

李榮浩（右）和老婆楊丞琳過年甜吃湯圓。（翻攝自IG）李榮浩（右）和老婆楊丞琳過年甜吃湯圓。（翻攝自IG）

李榮浩和愛妻楊丞琳也雙雙在社群分享新年合照，一起甜吃湯圓，楊丞琳寫下祝福：「歡愉且勝意，萬事皆可期，祝你/妳、祝我、祝我們新年快樂！」李榮浩同樣也在社群寫下「新年快樂！」

周興哲（左）摟著愛妻趙岱新祝賀新年。（翻攝自IG）周興哲（左）摟著愛妻趙岱新祝賀新年。（翻攝自IG）

另外農曆年前喜獲二寶的周興哲、趙岱新夫婦，也大方放閃秀出合照，並祝福大家「新年快樂，健康平安、幸福！」

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