嚇到失禁！《罪人》曝新預告 麥可B喬丹大戰嗜血惡徒

麥可B喬丹在《罪人》對決嗜血吸血鬼。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾合作過《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》、《黑豹》等片的導演萊恩庫格勒和演員麥可B喬丹再度攜手推出恐怖新片《罪人》，今（29日）曝光全新預告與海報，先前預告仍未明確證實片中生物是否為完整形態的吸血鬼，新預告毫不遮掩，麥可將在片中對抗嗜血惡徒，傳奇演員戴洛依林多甚至開口說自己「嚇到失禁」。

麥可B喬丹在恐怖新片《罪人》分飾雙胞胎兄弟。（翻攝自YouTube）

該片描述麥可分飾的雙胞胎兄弟試圖擺脫不愉快的過往，回到家鄉想重新開始，但卻發現更為恐怖的邪惡勢力正等待著他們的回歸，其中包括《法拉利》傑克歐康納與《歌喉讚》系列海莉史坦菲德在內的亡靈。

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恐怖新片《罪人》曝光全新海報。（翻攝自X）

電影似乎試圖連結藍調音樂的根源、美國南方的種族政治，以及吸血鬼傳說，對於總是賦予作品更深層意義的導演萊恩庫格勒而言，無疑是個引人入勝的概念。雖然預告透露了不少資訊，但還會有重磅驚喜留待正片揭曉。《罪人》預計4月17日在台上映，IMAX版同步登場。

《罪人》全新預告：

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