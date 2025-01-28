丁噹除夕變身「丁大夫」錘脈 93歲的外婆嘖嘖稱奇

丁噹（左）幫93歲的外婆錘脈。（翻攝自丁噹微信）

〔記者胡如虹／台北報導〕丁噹今年過忙著當「丁大夫」！因為去年她跟回族的中醫師學了錘脈療法，過年回老家跟外婆請安時，特別幫外婆跟舅舅、舅媽錘脈，看93歲的外婆錘完脈，精氣神十足的站起來走兩圈，讓丁噹當「丁大夫」當的很有成就感。

丁噹（左）回老家陪外婆過年慶生。（翻攝自丁噹微信）（記者胡如虹攝）

這幾年丁噹除了出片、開演唱會，也一直在學習新的事物，尤其是經歷從演唱會舞台上摔落的意外後，她特別注重身體的照顧。去年她覺得常常在外面跑活動、演唱會，應該要先把自己照顧好，就去學了回族的錘脈療法。

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丁噹（左）去年學了回族的錘脈療法，過年回老家特別幫外婆錘脈。（翻攝自丁噹微信）

「因為錘脈有一個功法每天都要練氣功，我現在每天早上7點半都會起床練功。」丁噹是一個認真用功的好學生，錘脈學的很好，除夕她回嘉興老家過年，跟外婆請安問好時，同時也當起「丁大夫」幫外婆、舅舅、舅媽家裡7個人錘脈。

她說舅舅、舅媽之前腳都受過傷，舅媽的腳傷比較嚴重，本來過完年後要去動手術的，她幫舅媽錘脈後，舅媽的腿直接可以抬起來，開心的直說太神奇了。

丁噹笑稱，沒想到她的錘脈生意這麼好，特別是93歲的外婆大年初一過生日，能幫老寶貝錘脈，看到老寶貝身體健康，笑口常開的模樣，覺得這個年過得特別開心、有意義。

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