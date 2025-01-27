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娛樂 最新消息

《亂馬1／2》「天道茜」2月來台辦簽名會！限定Café過新年

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣動漫粉好幸福！今年寒假台北動漫節邀請《亂馬12》「天道茜」聲優日高法子於2月9日來台舉辦簽名會，同時推出限定主題Café，有一系列創意蔬食主題餐點，帶給粉絲滿滿的「亂馬」能量。

《亂馬1/2》限定主題Café擁有精緻可愛的餐點。（曼迪提供）《亂馬1/2》限定主題Café擁有精緻可愛的餐點。（曼迪提供）

《亂馬12》主題Café推出各重要角色設定的主題餐點，主餐像是亂馬、小茜、良牙、珊璞4位角色料理，以作品印象打造中華風料理以及貓飯店的拉麵，享用主餐可獲得角色雙面紀念卡。

《亂馬1/2》聲優日高法子小姐將於2月來台。（曼迪提供）《亂馬1/2》聲優日高法子小姐將於2月來台。（曼迪提供）

為祝慶聲演天道茜的聲優日高法子小姐來台，主辦單位特別加碼舉辦連動活動。參加聲優簽名會的粉絲於2月9日至2月20日期間來店內用餐點，結帳時出示簽名會資格券左聯，即可獲得餐飲費用現折100元優惠，

限定主題餐點即日起至2月20日，共為期4週，活動詳情請關注MyAnime Café粉絲專頁；聲優簽名會資訊請見曼迪傳播官網及臉書粉絲專頁。

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