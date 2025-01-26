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「SJ」D&E開唱遇地牛翻身！東海驚喊：以為我沒穿

銀赫（左）、東海在高雄開唱遇地震。（讀者提供）銀赫（左）、東海在高雄開唱遇地震。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「SJ」D&E昨、今兩天在高雄巨蛋開唱，昨（25日）晚首場東海、銀赫聊得起勁，沒想到遇上地震，全場粉絲驚喊「地震」，兩人也跟著緊張了起來，東海有些搞笑說：「我以為我裡面沒穿！」

D&E海外巡迴首站從台北揭開序幕，最終場則趕在農曆過年前唱進高雄巨蛋，兩人包含安可熱唱25首歌；安可演唱《Jingle Jingle》時，背著超大蝴蝶結、化身禮物的東海與銀赫竟然從二樓觀眾席兩側現身，讓粉絲瞬間陷入瘋狂；東海更笑說：「以為我們會從舞台出來對不對，我們就是會永遠超出你們預期以外的人。」

東海透露昨晚因為吃了水煮牛肉太油辣，結果長了針眼，銀赫則難過自己還沒吃到牛肉麵，連珍奶都還沒喝到。

不料兩人在台上聊天時，現場粉絲突然喊起「地震！」，東海和銀赫當下還搞不清楚發生什麼事，一問才知道原來有地震，兩人Man喊：「我們會保護好大家的！」東海則表示「我以為我衣服裡面沒穿」緩和現場緊張情緒，銀赫則祈求地震災情能減到最小。

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