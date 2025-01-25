陳孟賢突「嘟嘴索吻」 吳美琳跌坐在地裙下走光

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》新一集企劃「男女經典對唱歌曲」，整集歌手都是兩兩對唱，螢幕CP李子森、杜忻恬，兩人選唱《愛和承諾》，讓龍千玉大讚無懈可擊；不過就在陳孟賢換跟歌手吳美琳對唱《愛你一千一萬年》時，唱到最後陳孟賢突然拉住女生，嘟起嘴巴想要索吻，但吳美琳用力抵抗，整個人跌躺倒地，裙下走光。

陳孟賢索吻吳美琳。（中視提供）

龍千玉大讚李子森、杜忻恬的演唱，「聽的時候差點忘了呼吸，兩人歌聲一氣呵成，就像海浪一樣，一浪接著一浪，讓人跟著那個氛圍，太棒了。」袁小迪同樣也被兩人歌聲所感染，「這首歌很難，要是我唱應該會NG十幾次。」

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李子森和杜忻恬歌聲被讚無懈可擊。（中視提供）

輪到談詩玲和陳孟賢登場，兩人合唱《雪中紅》，間奏時陳孟賢順手撩了談詩玲的頭髮，當場讓談詩玲笑場，一度唱不下去，最後一刻陳孟賢還把談詩玲擁入懷中，談詩玲見氣氛好，突然偷親陳孟賢，讓他措手不及：「我不甘願，都沒先說，就讓我獻出螢幕初吻，這要包紅包給我。」談詩玲則笑回：「好不容易製作單位安排小鮮肉給我。」

而銀色夫妻檔郭婷筠、彭正，選了輕快曲風的《姻緣天注定》，手拉著手俏皮甜蜜，康康見狀便拱兩人再生一個。

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