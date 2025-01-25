晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳孟賢突「嘟嘴索吻」 吳美琳跌坐在地裙下走光

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》新一集企劃「男女經典對唱歌曲」，整集歌手都是兩兩對唱，螢幕CP李子森、杜忻恬，兩人選唱《愛和承諾》，讓龍千玉大讚無懈可擊；不過就在陳孟賢換跟歌手吳美琳對唱《愛你一千一萬年》時，唱到最後陳孟賢突然拉住女生，嘟起嘴巴想要索吻，但吳美琳用力抵抗，整個人跌躺倒地，裙下走光。

陳孟賢索吻吳美琳。（中視提供）陳孟賢索吻吳美琳。（中視提供）

龍千玉大讚李子森、杜忻恬的演唱，「聽的時候差點忘了呼吸，兩人歌聲一氣呵成，就像海浪一樣，一浪接著一浪，讓人跟著那個氛圍，太棒了。」袁小迪同樣也被兩人歌聲所感染，「這首歌很難，要是我唱應該會NG十幾次。」

李子森和杜忻恬歌聲被讚無懈可擊。（中視提供）李子森和杜忻恬歌聲被讚無懈可擊。（中視提供）

輪到談詩玲和陳孟賢登場，兩人合唱《雪中紅》，間奏時陳孟賢順手撩了談詩玲的頭髮，當場讓談詩玲笑場，一度唱不下去，最後一刻陳孟賢還把談詩玲擁入懷中，談詩玲見氣氛好，突然偷親陳孟賢，讓他措手不及：「我不甘願，都沒先說，就讓我獻出螢幕初吻，這要包紅包給我。」談詩玲則笑回：「好不容易製作單位安排小鮮肉給我。」

而銀色夫妻檔郭婷筠、彭正，選了輕快曲風的《姻緣天注定》，手拉著手俏皮甜蜜，康康見狀便拱兩人再生一個。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中