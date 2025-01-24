丹妮婊姐年前出事！腹痛「吐到抽筋倒地」送醫 媽媽竟成豬隊友

丹妮婊姐突肚子絞痛，吐到整個人抽筋倒地，緊急被家人送往醫院。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「丹妮婊姐」以拍攝美妝教學影片走紅，憑藉幽默直爽的性格深受不少粉絲喜愛，平時喜愛透過社群分享生活的她，昨（23）突在臉書透露，自己在髮廊染髮到一半，突然腹痛、狂吐，整個人手腳抽筋，緊急送往醫院後，媽媽種種豬隊友的行徑讓她哭笑不得。

丹妮婊姐透露，日前毫無徵兆的肚子絞痛，在診所打針吃藥覺得有好轉後，就照既定行程前往髮廊染髮，沒想到染到一半，再度痛到整個人全身抽筋，只好請設計師趕緊把頭髮吹乾，就這樣頂著一半金髮一半綠髮的頭，被爸媽緊急送往大醫院。

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丹妮婊姐直呼，「我這個連隆乳跟打針抽血都不覺得痛的人，居然痛到會走不了路！！（我正式宣布隆乳真的是比起很多事情都不算痛）」，由於肚子痛到手腳抽筋，丹妮婊姐只能呈現「蝦子」的狀態跪在醫院地板，完全顧不了髒不髒。

接下來丹妮婊姐就被媽媽用輪椅推往急診室，怎料媽媽堆輪椅時，不是撞到牆壁，就是撞到醫院鐵櫃或路人，「嚇得我一個病人到處道歉還要邊指揮交通，因為她本人是真的不會開車所以連帶不會推輪椅」。此外，護理師指示拿著單子跟著綠色和橘色的線走，結果下一秒媽媽竟覆誦「跟著紫色跟橘色的線走」，讓她無奈大喊：「是綠色啦！！」

到抽血機台時，丹妮婊姐已經癱軟在輪椅上，然而媽媽不會掃QR CODE，所幸有好心人過來幫忙才順利解決。後來回到急診室，她被叫到名字，但媽媽卻突然不見蹤影，只好自己用腳嚕輪椅，一路嚕進去診間，此時一旁的好心人再度看不下去，趕緊來幫她推輪椅，讓她忍不住吐槽媽媽，「我媽真的名副其實豬隊友！！！到底怎麼會如此荒唐的人啦把我逼死」。

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