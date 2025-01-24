晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丹妮婊姐年前出事！腹痛「吐到抽筋倒地」送醫 媽媽竟成豬隊友

丹妮婊姐突肚子絞痛，吐到整個人抽筋倒地，緊急被家人送往醫院。（翻攝自臉書）丹妮婊姐突肚子絞痛，吐到整個人抽筋倒地，緊急被家人送往醫院。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「丹妮婊姐」以拍攝美妝教學影片走紅，憑藉幽默直爽的性格深受不少粉絲喜愛，平時喜愛透過社群分享生活的她，昨（23）突在臉書透露，自己在髮廊染髮到一半，突然腹痛、狂吐，整個人手腳抽筋，緊急送往醫院後，媽媽種種豬隊友的行徑讓她哭笑不得。

丹妮婊姐透露，日前毫無徵兆的肚子絞痛，在診所打針吃藥覺得有好轉後，就照既定行程前往髮廊染髮，沒想到染到一半，再度痛到整個人全身抽筋，只好請設計師趕緊把頭髮吹乾，就這樣頂著一半金髮一半綠髮的頭，被爸媽緊急送往大醫院。

丹妮婊姐直呼，「我這個連隆乳跟打針抽血都不覺得痛的人，居然痛到會走不了路！！（我正式宣布隆乳真的是比起很多事情都不算痛）」，由於肚子痛到手腳抽筋，丹妮婊姐只能呈現「蝦子」的狀態跪在醫院地板，完全顧不了髒不髒。

接下來丹妮婊姐就被媽媽用輪椅推往急診室，怎料媽媽堆輪椅時，不是撞到牆壁，就是撞到醫院鐵櫃或路人，「嚇得我一個病人到處道歉還要邊指揮交通，因為她本人是真的不會開車所以連帶不會推輪椅」。此外，護理師指示拿著單子跟著綠色和橘色的線走，結果下一秒媽媽竟覆誦「跟著紫色跟橘色的線走」，讓她無奈大喊：「是綠色啦！！」

到抽血機台時，丹妮婊姐已經癱軟在輪椅上，然而媽媽不會掃QR CODE，所幸有好心人過來幫忙才順利解決。後來回到急診室，她被叫到名字，但媽媽卻突然不見蹤影，只好自己用腳嚕輪椅，一路嚕進去診間，此時一旁的好心人再度看不下去，趕緊來幫她推輪椅，讓她忍不住吐槽媽媽，「我媽真的名副其實豬隊友！！！到底怎麼會如此荒唐的人啦把我逼死」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中