陳玉珍酸「丟掉要飯的碗」 導演楊雅喆再發聲自嘲：也不完全錯

楊雅喆。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，還酸影視從業人員是「要飯的」、「台灣影視產業想進軍國際市場，除非太陽從西邊升起」，儘管後來改刪1%，仍引爆影視圈怒火。金鐘導演楊雅喆今（21）日再次發聲，自嘲「說我們是『要飯的』其實也不是完全錯。」

楊雅喆16日就曬出國民黨團刪減預算提案，「拍片仔，輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好，你呢？若要轉貼，也順便附上懶人包連結，方便大家列印自己選區的連署書，感謝！」疾呼全民關注相關議題，稍早更再次表態，寫下長文回應陳玉珍的「丟掉那隻要飯的碗」，認為不需要再為那些「霸凌」影視工作者的言語而難過，並幽默自嘲說「要飯的」其實也不是完全錯，因為拍片人風吹日曬、蹲在路邊、夜裡拍片講故事，這些事確實不像大眾想的那麼華麗，「這份工作的辛苦，只有你我知道。」

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儘管辛苦，楊雅喆也強調這絕對不是什麼低賤的行業，「說故事的人，在任何一個時代都很重要，因為說故事能讓這片土地上的人擁有自己的信仰和思想」，而正因為如此，說故事的人往往成為當權者想要打壓的對象。

楊雅喆表示，越是被曲解，就越要用受挫的靈魂去說故事，「去讓這片土地上的人找到一個共同期望的方向。這才是我們文化工作者的初衷」，並喊話年輕的影視工作者們「少年ㄟ，安啦！我們會繼續努力溝通，不會讓新芽成長的機會被捻斷。說故事的人可以流淚，也可以逞強。但這一次，更要讓年輕的你們知道，你們有多重要」。

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