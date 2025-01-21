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娛樂 最新消息

張清芳爲王偉忠破例上節目 欣慰10年前還有見到張菲

〔記者侯家瑜／台北報導〕縱橫華語樂壇40年的張清芳近來擔任《大學聲YOUNG VOICE》客座導師，今與「木木」林葦妮、艾怡良和Sandra出席記者會，聊到暌違多年再參加節目的原因？她笑說一切都是看在王偉忠的面子上；至於是否會想再接主持？她面露難色說：「不用了！」可見即使久違露面，仍不改直率的說話風格。

張清芳。（記者潘少棠攝）張清芳。（記者潘少棠攝）

張清芳笑說是因為是乾哥王偉忠特地邀約她所以不敢拒絕，「他特地打給我說有投資這節目，我想說我在美國待好好的幹嘛特地打給我？但剛他沒有在棚內，我就充滿懷疑。」坦言其實自己現階段沒有很愛露臉，甚至脫口：「怎麼會有這麼多訪問？」也說詹仁雄找了2年她都沒答應，「要不是我是王偉忠乾妹妹，我才不會答應，如果是詹仁雄找我就不鳥了。」張清芳上次上節目要追溯到2010年，「我當時還有見到張菲最後幾面！」一旁的Sandra趕緊補充：「是鏡頭前最後幾面啦！」

《大學聲》開錄記者會左起Sandra、張清芳、艾怡良。（記者潘少棠攝）《大學聲》開錄記者會左起Sandra、張清芳、艾怡良。（記者潘少棠攝）

而本身同樣從選秀出身的張清芳認為這節目確實很有意義，讓有唱歌夢的年輕人可以有個舞台，「能唱我的歌就一定會得到好分數，因為我的歌音域比較高。」下秒又生氣說：「但剛剛怎麼沒有人選唱我的歌呀？」被問到是否計畫之後登上大巨蛋舞台開唱？她說當過觀眾之後認為要再考慮，因為場地有點太大，擔心與粉絲之間的凝聚力不夠。

憶起當年參加選秀的時光，張清芳說當時就是幾個好姐妹一起去試試看，「是同學幫我報名的，週末就到電視台玩玩，沒有壓力，就是一個課外活動，但我唱得很好拿了冠軍，儘管之後輸掉比賽也照樣去吃喝玩樂。」認為待演藝圈個性很重要也要有抗壓性、學習調適心情以及接受失敗。

《大學聲YOUNG VOICE》由踢帕娛樂製作，三立電視首播的全新校園歌唱闖關類音樂節目，由新生代最受期待的新星「木木」林葦妮主持，艾怡良、Sandra擔任固定導師，每集也會有不同的客座導師加入。

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