NONO涉性侵今第6度出庭 將與2名被害人隔離對質

NONO被控性犯罪，今第6度赴士院出庭，將與2名被害人隔離對質。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者溫于德／台北報導〕已婚藝人NONO被6名女子指控強制性交、猥褻等，士林地檢署偵結依7個性犯罪將他起訴。士林地院今天上午第6度開庭，NONO庭前未受訪，法官則依性侵害防治法規定採不公開方式審理；據悉，今當庭有2名被害人待在「指認室」，以隔離方式與NONO當庭對質，其中一人曾以電擊棒反擊試圖強吻的NONO。

前年6月有女模上網爆料指控NONO曾在車上對她強吻，網紅「小紅老師」後來見NONO拒絕道歉也未承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

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前年8月北檢首度傳喚NONO到庭，他否認所有指控，訊後仍被依強制性交等5罪諭令50萬元交保。後來再有10人對NONO提告，北檢決定前年10月二度傳喚NONO，並當庭帶他前往偵查室外的「溫馨室」勘驗下體；後來北檢考量對全案無管轄權，移由士檢偵辦。

去年5月士檢偵查終結，依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將NONO提起公訴，並批他不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人、且品行低劣、犯後態度迴避又毫無悔意，請士院對他從重量刑。此後由士院接手審理，至昨日為止第5度開庭。

NONO另被2女指控性犯罪，士檢考量罪嫌不足，去年11月對他處分不起訴，然經2女聲請再議，高等檢察署已發回由士檢續查。

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