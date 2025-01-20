神巧合！學測作文題目撞男團專輯 「救火隊」看哭了

FEniX（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕FEniX去年發行第二張迷你專輯《赫茲》，以「52赫茲鯨魚」為主題，講述每一個人都是終其一生致力於尋找著和自己頻率相同的人，巧合的是，本屆高中升大學的學測作文考題是「52赫茲鯨魚」，讓粉絲直呼是神預言、神巧合，Threads甚至有網友逗趣表示，「我直接把整張專輯從概念到心得全部寫上去」、「學測作文根本為救火隊（粉絲名）量身訂製的」、「我寫到哭出來」。

FEniX（華納提供）

FEniX上週六在台中舉辦簽唱會，吸引超過千名「救火隊」到場，一路簽到隔天凌晨2點，現場上千張專輯被清空，緊急調度全台庫存「紓困」才讓大家都獲得專輯跟簽名。

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他們在現場有求必應，化身「男團許願池」，粉絲要求錄製起床鬧鈴、早安晚安問候、生日祝福都照單全收。團員也在舞台上，為19日生日的家齊慶生，讓他直呼是難忘的經驗，並許下生日願望，「平安健康，希望可以有更多作品與更好的舞台給大家」。

FEniX（華納提供）

當天簽唱會長達12小時，FEniX原本計畫比照去年的台中簽名會，從下午2點簽到晚上9點，還有時間去吃「海底撈」，未料最後不但沒吃晚餐，連高鐵都沒了，只能包車連夜回到台北，不過能夠陪伴粉絲這麼久，「我們感覺很幸福」，加碼宣布5月將舉辦演唱會。

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