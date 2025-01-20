中國網紅疑幫狗「纏嘴洗澡」致死 陳喬恩控虐待：看到一場謀殺案

陳喬恩發文譴責虐狗，疑似指網紅潘宏。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅訓狗師潘宏，在抖音擁有超過1600萬粉絲，不過，他訓狗的方式經常惹議，多次遭檢舉「虐狗」，昨（19）晚他飼養的阿拉斯加犬「艾特」離世，掀起輿論譁然，甚至登上微博熱搜第一，有網友質疑，潘宏幫艾特洗澡時，將其嘴巴綁住，才導致無法順利呼吸而死亡。對此，女星陳喬恩今早PO文痛轟「看到了一場謀殺案。」

事件回顧：千萬網紅遭控虐狗致死！ 「綁嘴洗澡」慘忍畫面曝光

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陳喬恩發文痛轟。（翻攝自微博）

陳喬恩今日發文痛斥，「昨天半夜在微博看到了一場謀殺案，親眼看到一個生命為了熱度死在眼前，那種震撼和憤怒，令我整個徹夜的悲傷，人能有多麼的虛偽和惡，好氣，我希望虐待動物的惡人，都能死的比他們虐待的動物還要淒慘一千萬倍，安息，小狗」，疑似譴責潘宏幫狗洗澡「洗到死」事件。

潘宏發聲明表示，幫艾特洗澡並不是蹭流量，直播沒有要禮物或是打PK。至於為什麼將艾特嘴巴綁住？他解釋，因為洗澡前艾特咬了寵物店老闆，為了安全自己才綁的，而艾特嘴巴出血了，則是綁上嘴以後艾特自己造成的。

針對網友質疑潘宏虐狗致死，他強調，艾特離開是因為心臟問題，已經其遺體存放下來，若是眾人不相信，可以聯繫他的助理，一起去做屍檢，「我潘宏敢作敢認」。他也指出，艾特是因為年紀太大，加上先前已經暈厥過兩次，這次洗澡又全程在生氣，才引起心臟問題導致悲劇。

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