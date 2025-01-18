A-Lin不藏了！驚爆升格「丈母娘」參加兒子婚禮

A-Lin獻唱多首動人情歌。（众悅娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后A-Lin今晚在台北小巨蛋舉辦第2場「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」，首場她唱一半就喊卡，羞認偷喝了酒，沒想到今天不藏了，直接拿酒杯登台，搞笑說：「我今天這樣，很像是很漂亮的丈母娘來敬酒。」

A-Lin以一襲銀色優雅的長洋裝登台，在演唱《荒唐》前，自爆喝了3杯才上陣，她說：「沒想到今天我不緊張了，因為你們每一雙認真看著A-Lin的眼睛，給我很多力量。」



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A-Lin自嘲造型很像是美麗的丈母娘。（众悅娛樂提供）

A-Lin自嘲造型很像丈母娘，以台語幽默表示：「謝謝大家來到我兒子的婚禮，朋友啊，拿起你們的酒杯，乾一杯喔」，她招認酒杯裡真的是裝酒，突然又跟坐在包廂的舅舅話家常，讓觀眾笑翻。

A-Lin深情獻唱多首動人情歌。（众悅娛樂提供）

稍早A-Lin唱到夯曲《摯友》又打嗝，才開口唱完第一句，馬上把麥克風指向粉絲，老實招認：「給你們唱，我打嗝一下。」

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