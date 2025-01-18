不爽藍營刪公視預算！反共網紅嗆爆：舔共才有經費 列19齣「劇名」供參

網紅八炯在社群平台怒嗆國民黨。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期立法院持續審查中央政府總預算，對包括國防、外交，以及中研院等學術機構的預算實施刪減，其中國民黨提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發全民關注。對此，反共網紅「八炯」在社群平台怒嗆國民黨，「這麼想為台灣省錢，怎麼不凍結自己黨團立委、縣市長的薪水？」同時列出《我和我的祖國》、《舔共之路》等一系列預想劇名，狠酸「公視以後拍這些才有經費」。

八炯針對近期藍營刪減公視預算，他列出一系列預想劇名，其中包括《我和我的祖國》、《舔共之路》、《滿江藍 一生交給黨》、《我的中國芯》、《返共者聯盟》、《青鳥殞落，中國台北隊長》、《藍色奇蹟，沒有國眾黨就沒有新台灣》、《阿美族的起源：長江母親》等19組「劇名」供參考，其中不僅借鑒中國的「創意」，更點名藍委徐巧芯是「中國芯」，反諷意味十足。

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八炯更質疑國民黨，「這麼想為台灣省錢，怎麼不凍結自己黨團立委、縣市長的薪水？」他提到之前跟閩南狼一起上公視節目時，基層工作人員說公視高層立場偏藍，還是稍微注意一些措辭，怕得罪國民黨被砍預算，他如今回想，不禁表示：「結果事實證明，你不犯他，你必犯你！大家遲早都會被動反國民黨，何不先出來反國民黨呢？」

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