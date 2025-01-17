陳國華、Ivy國中兒「車禍急送醫」 怒控騎士肇逃：能心安嗎

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂製作人陳國華與Ivy的國中兒子昨（16）日晚間約7點半時，在公車站前遇上車禍，且對方還肇事逃逸，讓陳國華不忍在臉書PO文喊話，要對方到派出所自首，若不出面，將請求從重量刑決不寬貸，「你肇事逃逸能心安嗎？」

陳國華（左）與老婆Ivy。（資料照）

陳國華昨日於臉書撰文指出，1月16日晚上7點半左右，在北峰里（康寧街）公車站牌前，有一位國二的小男生剛剛走下公車，就被一部急竄的摩托車撞飛，而騎士也倒地，但是這位騎士並未查看傷者，而馬上肇事逃逸，經好心的路人報案。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，這名國二生就是陳國華的兒子。這讓他忍不住怒批，「這位被撞飛的國二生是我的兒子，如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸⋯！」

陳國華也呼籲騎士，請你懸崖勒馬，不要做泯滅良心之事。他也質問，請問你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？「給你一次機會挽救自己，切莫造成一輩子的傷害！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法