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娛樂 最新消息

玄彬甜曝過年要陪孫藝真過！被導演讚「我的菜」男神笑了

《哈爾濱》記者會，製作人金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬。（記者胡舜翔攝）《哈爾濱》記者會，製作人金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》將於春節檔在台上映，導演禹民鎬今（16）日率領男神玄彬、朴勳、製片金元國一同出席台灣記者會，暌違5年多再訪台的玄彬用中文打招呼：「大家好！我是玄彬！」聽到導演禹民鎬說看了他和太太孫藝真的定情作《愛的迫降》，更說「玄彬是我的菜！」當場露出笑容。

玄彬。（記者胡舜翔攝）玄彬。（記者胡舜翔攝）

玄彬開心表示，昨天看到非常多粉絲來到見面場，也有很多熟面孔，「感謝大家對我的愛和支持。」他說之前來是因為見面會，這次帶著電影更緊張激動，但每次來台都感受到粉絲的熱情，「大家都好好迎接我，所以雖然行程上比較繁忙，但見到大家就得到更多力量。」

朴勳（左）、玄彬。（記者胡舜翔攝）朴勳（左）、玄彬。（記者胡舜翔攝）

首度來台的朴勳則說，有先請教玄彬和李棟旭，更大讚台灣「人民親切、東西好吃，實際到訪比聽到的還要好！」他對台灣電影如數家珍，包括有改編成韓版的《聽說》、《不能說的秘密》、還有許光漢主演台日合作的《青春18×2 通往有你的旅程》，更喊話希望之後也能夠來到台拍戲，「可以在這麼好的一個地方拍攝。」

玄彬。（記者胡舜翔攝）玄彬。（記者胡舜翔攝）

玄彬聽完直說沒有特別要補充的電影了，但提到自己有把《那些年，我們一起追的女孩》加入播放清單。他和孫藝真婚後育有一子，工作家庭兩得意，除了透露休假的時候就要看《那些年》，更說最近忙於工作，過年會把時間全部留給家人。

一行人昨天出席《哈爾濱》見面場後前往江浙菜名店用餐，除了大啖江浙菜，也品嚐了冠軍七彩小籠包、豬腳、芒果冰等料理，離開餐廳時親切走向粉絲打招呼，還收到粉絲的自製禮物。今天也在記者會後走到門外和等候許久的粉絲打招呼，讓粉絲開心尖叫，由於記者會在101舉辦，101董座賈永婕也在記者會時坐在「海景第一排」，圓夢見到玄彬的她透露非常開心。《哈爾濱》將於1月29日在台上映。

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