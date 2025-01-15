福茂新人閉關魔鬼特訓！陳佩賢為「秘密計畫」腿軟跪地求饒

〔記者陽昕翰／台北報導〕福茂新人陳佩賢年前接到唱片公司的秘密任務，4月將有大型工作計畫，她決定農曆新年不陪伴家人，要留在台灣閉關特訓，請歌迷敬請期待。

陳佩賢過年留在台灣，預告4月有秘密計畫。（福茂提供）

陳佩賢已經展開密集的健身特訓，包括跑步、跳繩樣樣來，坦言一開始真的痛不欲生。

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原來陳佩賢收到經紀人給的魔鬼菜單，平常運動習慣較不固定的她，一接到的課表，除了歌唱訓練的基本功，還有每天包括跳繩3000下、跑步8公里，以及有氧、核心、重訓等體能訓練，讓她一度腿軟跪地求饒。

經過一個多月的訓練，陳佩賢對於體能訓練已經易如反掌，還能臉不紅氣不喘地跟經紀人開玩笑說非常輕鬆，下次直接挑戰跳繩5000下，讓經紀人笑虧真的是「翅膀硬了」。

陳佩賢挑戰跳繩的特訓。（福茂提供）

原本農曆年陳佩賢跟家人約好要去泰國度假，她為了秘密計畫決定推辭，確定無法同行，只能苦笑說：「機票或許還能花改票費延期，但飯店訂了一個四人房是無法退費的，就當作送給家人的新年禮物吧，希望他們玩得開心。」

而陳佩賢入選2024 KKBOX風雲歌手，覺得是非常棒的新年禮物，「很開心去年初有《I AM》這張專輯，年末也有《惜命命》跟《個性偏倔強》兩首單曲陪著大家，也感謝大家的大力點聽，才能有現在的成績。」

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