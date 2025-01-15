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娛樂 音樂

跟進鬼鬼生女兒！學霸女星迎接第一胎時間點曝光：早在看育兒書

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸才女蔡佩軒本月23日即將歡度30歲生日，她先前為歌迷準備了一份大禮，推出新歌《藍色太陽》和MV，許下生日願望「今年能發很多新歌」，期待一切順利，能和歌迷分享更多「好消息」。

蔡佩軒。（可瑞思提供）蔡佩軒。（可瑞思提供）

蔡佩軒分享《藍色太陽》是一種罕見的天氣現象，當陽光穿透空氣中漂浮的沙塵微粒時，從沙塵中看到的太陽便會呈現藍色的奇景。這首歌透過細膩而溫暖的旋律，訴說著陪伴與守護的力量。

面對邁入而立之年，蔡佩軒坦言先前一度焦慮，但充滿正能量的她很快轉念，不去看自己沒有的東西，也不用外在的成績和表現來評價自己。因此她決定從眼前能改變的事情做起，開始實踐早睡早起、規律作息，並且每週爬山，讓自己的身體越來越健康。

蔡佩軒。（可瑞思提供）蔡佩軒。（可瑞思提供）

日前「鬼鬼」吳映潔無預警宣布生女，蔡佩軒直呼：「能生養小孩是一種福份。」她也透露，早就在看養兒育女方面的教養書籍，期待33歲前能迎接第一胎。蔡佩軒說：「我覺得能夠有自己的家庭是一件很幸福的事情，我很喜歡小孩子，身邊很多朋友也都陸續生了小孩，所以我滿期待的。」

蔡佩軒。（可瑞思提供）蔡佩軒。（可瑞思提供）

蔡佩軒言談間充滿幸福，也活得越來越坦然。她先前Yvonne許維芳的YT節目中，和文慧如、施語庭一起玩「女歌手高音爭霸賽」，大家輪流飆高音，完全不管表情扭曲，甚至當場破音。蔡佩軒笑說，幾個女生在一起鬧來鬧去，其實很可愛也很開心。「在演藝圈也是可以有很多真心的朋友，彼此相知相惜，也是很幸福的一件事情」。

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