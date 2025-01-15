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王筱嬋迷倒鄭余鎮 2006年嫁華裔電子新貴隱居美國

已故前立委鄭余鎮（右）曾稱讚王筱嬋是天上掉下來的禮物。（翻攝自Threads）已故前立委鄭余鎮（右）曾稱讚王筱嬋是天上掉下來的禮物。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨前立委鄭余鎮13日因心臟病過世，享壽79歲，他的兒子鄭余豪也在臉書證實，告別式將在25日舉行。鄭余鎮縱橫政壇多年，與時任國會辦公室總召王筱嬋外遇史鬧得沸沸揚揚，當時還稱王筱嬋是「天上掉下來的禮物」，成為紅極一時熱門話題。

62歲王筱嬋本名王惠英，1983年出道，拍過《梅花特攻隊》、《唐太宗李世民》等作品，早期演藝生涯知名度不高，卻因多次重大緋聞讓她知名度大增，被媒體戲稱為「話題女王」。

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1999年，王筱嬋與時任總統府秘書長蔣孝嚴（當時為章孝嚴）爆發外遇緋聞，因女主角成謎，接著王筱嬋浮出檯面卻矢口否認自己就是女主角，沒想到2001年她和蔣孝嚴競選同區立委，當時在媒體面前剪下一小戳頭髮以示抗議，轟動各界。

王筱嬋還在台灣娛樂圈發展時，一度被封為「話題女王」。（資料照）王筱嬋還在台灣娛樂圈發展時，一度被封為「話題女王」。（資料照）

此外，王筱嬋的名字也和香港富商、「舔中藝人」黃安連在一起，但最知名的就是與鄭余鎮的婚外情；她密友私下向媒體透露，2006年王筱嬋在洛杉磯嫁給華裔電子新貴陸一梁，18年來在台銷聲匿跡，隱居美國已不過問台灣的事。

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而在嫁給陸一梁前，王筱嬋曾在2003年受訪表示：「蔣孝嚴是我一生的麻煩，鄭余鎮背叛、拋棄、污蔑我，這男人不值得原諒。」鄭余鎮與王筱嬋當年在美國登記結婚，已故元配呂珮茵公開2人涉及重婚罪，讓鄭王戀僅維持不到1年變調，如今隨著鄭余鎮過世，2人恩愛糾葛也隨風而逝。

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