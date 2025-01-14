把台灣當灶咖！SJ東海、銀赫又要來了 為了台灣老婆免費開唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕KKBOX迎接20周年，今天宣布風雲榜演唱會將於4月19日在高雄巨蛋登場，首組重量級嘉賓是SUPER JUNIOR-D&E！

SUPER JUNIOR-D&E受邀參加KKBOX風雲榜演唱會。（KKBOX提供）

東海、銀赫下周末將在高雄巨蛋舉辦演唱會，相隔不到3個月又會在風雲榜演唱會驚喜登台。

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SUPER JUNIOR這20年來在 KKBOX 韓語專輯榜創下稱霸209 週冠軍的歷史紀錄，也是首位以及最多次入選 KKBOX 風雲榜年度風雲歌手的非華語歌手。

子團體SUPER JUNIOR-D&E 於去年接連推出《606》、《YOU&ME》、《INEVITABLE》等迷你專輯，作品橫跨日韓雙語，其中有 13 首歌曲進入 KKBOX風雲榜年度單曲累積榜，《606》更在韓語專輯週榜創下連續 5 週冠軍的好成績。

而成員銀赫和東海在2023年到台灣舉辦世界巡迴見面會時，曾答應歌迷會再來參加 KKBOX活動，因此這次即便行程滿檔，仍排除萬難與「台灣老婆」甜蜜相見兌現承諾，將在4月登上風雲榜的舞台。

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