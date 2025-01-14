晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

把台灣當灶咖！SJ東海、銀赫又要來了 為了台灣老婆免費開唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕KKBOX迎接20周年，今天宣布風雲榜演唱會將於4月19日在高雄巨蛋登場，首組重量級嘉賓是SUPER JUNIOR-D&E！

SUPER JUNIOR-D&amp;E受邀參加KKBOX風雲榜演唱會。（KKBOX提供）SUPER JUNIOR-D&E受邀參加KKBOX風雲榜演唱會。（KKBOX提供）

東海、銀赫下周末將在高雄巨蛋舉辦演唱會，相隔不到3個月又會在風雲榜演唱會驚喜登台。

SUPER JUNIOR這20年來在 KKBOX 韓語專輯榜創下稱霸209 週冠軍的歷史紀錄，也是首位以及最多次入選 KKBOX 風雲榜年度風雲歌手的非華語歌手。

子團體SUPER JUNIOR-D&E 於去年接連推出《606》、《YOU&ME》、《INEVITABLE》等迷你專輯，作品橫跨日韓雙語，其中有 13 首歌曲進入 KKBOX風雲榜年度單曲累積榜，《606》更在韓語專輯週榜創下連續 5 週冠軍的好成績。

而成員銀赫和東海在2023年到台灣舉辦世界巡迴見面會時，曾答應歌迷會再來參加 KKBOX活動，因此這次即便行程滿檔，仍排除萬難與「台灣老婆」甜蜜相見兌現承諾，將在4月登上風雲榜的舞台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中