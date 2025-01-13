YTR小玉入獄7個月…尊探監洩近況 感嘆：真的被教化

尊（右）到監獄探監小玉。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「小玉」朱玉宸利用AI換臉技術，將他人面容移花接木套用到色情影片上牟利，最終被判刑5年徒刑定讞，於去年5月入監服刑。近期，同為百萬網紅的弟弟「尊」探監小玉，並透露哥哥入獄7個月以來的近況。

尊透露小玉近況。（翻攝自YT）

尊日前在YouTube頻道上傳自己探監小玉的情況，表示自己買了會客菜前往監獄，但過程無法拍攝。尊透露，小玉將在工廠賺的900元薪水，連同禮物和手寫信一起寄給他，到家後打開包裹發現，裡面有哥哥親自摺的巨大金紙龍船，以及一幅手繪畫，讓他忍不住誇讚哥哥才學了3個月就能畫出栩栩如生的畫作。

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尊曝光小玉手寫信。（翻攝自YT）

此外，尊也公開小玉的親筆手寫信，內容先是恭喜弟弟的副頻道破百萬訂閱，接著感性提到，「從小生活到現在從沒分開過這麼久，想必你也多少帶點不安，讓你擔心了，第一次對你這樣說，我很想你，我的真心話，我在監獄安好，所以阿現在就好好享受自己的生活吧！」尊看完後不禁笑虧，「原來說去監獄會被教化，這件事竟然是真的！」最後也不忘隔空向哥哥喊話「我也想你」。

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