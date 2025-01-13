「資深BL腐女」追偶像追到作品得獎！ 張榕容被作品題材感動落淚

柴智屏擔任「亞洲說」評審團主席。（76號原子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「偶像劇教母」柴智屏擔任「亞洲說 國際原創故事徵集大賽」評審團主席，率領實力派演員張榕容、李銘忠、金鐘編劇范芷綺、人氣編劇林珮瑜及金鐘導演賴孟傑共同擔任專業評審團成員。由將近500件原創作品報名中，最終選出包括BL冤家喜劇《心心相硬》，復仇女鬼搞錯對象找上初戀情人的《黑旗追緝令》，及令當媽媽的張榕容擔任評審時看到作品落淚的《我的怪物媽媽》等多項作品。李銘忠入行多年首度被邀請擔任評審，直言最大的考驗是克服自己過動兒般的折騰，面對這些精彩作品要選擇得獎者，根本讓他產生選擇障礙。

亞洲說得獎者與評審團合照。（76號原子提供）

張榕容被作品感動落淚。（76號原子提供）

張榕容擔任亞洲說評審。（76號原子提供）

柴智屏以評審團主席身份，對在場入圍者們打趣比喻：「就像是談戀愛或相親過程，可能當下你還沒打扮好準備好，讓自己的故事跟人生該怎麼走，故事從創意到完成都是漫長過程，今天只是第一步，最重要的是能否堅持完美呈現idea，並有意志力的不斷修正改進。」鼓勵創作者對題材的堅持，以及編寫時不斷地精進，勉勵總有機會將遇到欣賞作品的伯樂。

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柴智屏以相親妙喻好故事找合作對象。（76號原子提供）

柴智屏在頒獎給《黑旗追緝令》作者張亦萱時，稱讚得獎作品：「評審一致認為本項作品的執行度成熟，主角之間有反差有衝突」；而《我的怪物媽媽》作者錢宇喬則由影后張榕容手上開心領獎，張榕容自曝因為身為媽媽，為這個故事看到流淚，她一路都很看好這個題材，認為無論從電影、影集形式，均有潛力成為出色作品；而由知名編劇林珮瑜、范芷綺聯手宣布《心心相硬》獎項時，得獎者施佩岐興奮地表示自己是「資深BL腐女」，這次報名參賽是為了想見到有「BL劇女王」之稱的評審林珮瑜，開心自己以實力讓自己的編劇偶像認識。

李銘忠入行首度擔任評審。（76號原子提供）

李銘忠越洋視訊全程參與。（76號原子提供）

李銘忠笑稱克服過動大考驗。（76號原子提供）

入行多年，首次擔任影視大賽評審的李銘忠，雖然人在外地拍戲，但仍想辦法擠出時間透過線上方式積極參與。李銘忠表示：「最初接到評審邀請的時候有感到驚訝，覺得我何德何能來接任這麼重大且神聖的任務，後來深思熟慮後，覺得這也是一個鍛鍊自己嘗試新事物的挑戰。」而他也透露擔任評審最大的挑戰是要克服自己的過動，他說：「對於閱讀這件事是在挑戰我個人的耐心和毅力，本人是過動兒，要定下心來看完所有的劇本是折騰的過程。」人在馬來西亞的他，一同在線上全程參與入選作品的提案大會與評審會議，並積極線上提問，相當投入。

亞洲說召集人楊志光。（76號原子提供）

「亞洲說」由徵件起跑歷經初選、複選，耗時近半年時間舉行，活動召集人暨76號原子董事總經理楊志光表示本屆以「粉愛亞洲說」號召與愛有關的華文原創故事，獲得484件包括電影、影集、微短劇等類別，來自全球華語創作者的踴躍報名，其中甚至包括韓國、瑞士、加拿大等國，而中國、香港、新加坡、馬來西亞等地華文創作者更是踴躍參與，成功建立泛亞洲區華語文故事徵集競賽的獨特地位。楊志光也表示：「希望『76號原子』是個磁鐵，能強烈地把創作方、製作方都吸在一起，也藉著亞洲說吸引更多來自亞洲各地朋友，把故事給我們製作，讓全世界都看到。」

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