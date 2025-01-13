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娛樂 電視

蘇晏霈出席首映慘撞衫「很不爽」 楚宣遭嗆回擊：不要再學阿姨了

蘇晏霈（左）、楚宣出席首映意外撞衫。（民視提供）蘇晏霈（左）、楚宣出席首映意外撞衫。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣、蘇晏霈演出民視八點檔《好運來》，兩人日前不約而同穿著黃色西裝出席首映會，當場撞衫，雙姝更在鏡頭前「互嗆」，引起眾人噴笑。

蘇晏霈（左）、楚宣出席首映意外撞衫。（民視提供）蘇晏霈（左）、楚宣出席首映意外撞衫。（民視提供）

楚宣劇中飾演蘇晏霈的小媽，兩人一見面就互不相讓，就連在首映會上也不例外，對於服裝「撞色」，蘇晏霈開玩笑對楚宣說：「很不爽！」楚宣則回擊：「不要再學阿姨了好嗎？我也很不開心。」雖然兩人看似不合，但下一秒便「抱緊處理」，笑說只是把角色的情緒帶到現實生活中。

謝瓊煖和公司的師弟曾子益互相逗嘴。（民視提供）謝瓊煖和公司的師弟曾子益互相逗嘴。（民視提供）

謝瓊煖和公司的師弟曾子益互相逗嘴。（民視提供）謝瓊煖和公司的師弟曾子益互相逗嘴。（民視提供）

此外，謝瓊煖受訪不忘大虧曾子益：「他是益哥（一哥），我是後輩，還要拜託益哥多多照顧，我是菜鳥。」讓曾子益連忙跪地求饒，被問到兩人上次合作的時候，謝瓊煖打趣說：「曾子益還沒成為益哥的時候，他沒有隔很久就成益哥了，所以我其實沒有把握機會。」讓曾子益笑說：「姐這麼有綜藝魂，應該一起來《民視第一發發發》，讓妳好好發揮一下。」

洪毛稱八點檔演員就是哪裡都可以換衣服。（民視提供）洪毛稱八點檔演員就是哪裡都可以換衣服。（民視提供）

鏡頭還捕捉到洪毛當場換衣服，他分享八點檔演員的技能，就是隨處可更衣，他分享拍攝《好運來》的趣事，透露曾在公車上換裝，笑稱：「男生換衣服已經很方便了，女生要換衣服一定更辛苦。」

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