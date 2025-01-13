台媒票選日星》浪花男子太圈粉奪冠！w-inds.親切如朋友 龜梨和也竟暖哭記者

浪花男子首度來台，圈了不少粉絲。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

〔記者廖俐惠、鍾志均／專題報導〕疫情過後，海外藝人「報復性」來台開唱，尤其日韓星光是一年就來了300多組，讓台灣粉絲荷包大失血。本報舉行的「金賀獎」邁入第二屆，邀集近30位與日韓相關的從業人員，包括日韓線記者、翻譯及主辦等，以他們自身採訪及合作的經驗，評選出2024年表現「金賀」（真好）、令人好感的明星，以第一名3票、第二名2票、第三名1票評分，快來看看喜歡的偶像是否有上榜吧！

回顧2024年日本明星大咖雲集，最大咖莫過於出道25年首次來台的宇多田光，還有YOASOBI、King Gnu、LiSA、milet等歌手開唱，演員部分也有「嵐」二宮和也、竹內涼真、井浦新、成田凌、町田啓太等人，甚至高橋一生、水川麻美都來台灣拍攝戲劇《零日攻擊》。包含日本大公司LDH近年派出多組團體到台灣演出，像是今市隆二、THE RAMPAGE、PSYCHIC FEVER、THE JET BOY BANGERZ等等，星達拓也有二宮和也、中島健人、Travis Japan及浪花男子等等，日星只要願意到海外，不怕沒有台灣人支持力挺。

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浪花男子大橋和也（左起）、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎首度來台，禮貌又可愛，又懂得做哏，特別恭喜台灣奪下12強棒球賽金牌，讓記者都被圈粉了。（資料照；記者陳奕全攝）

★ 日星Top 1：浪花男子

活動時間：11月30日、12月1日

來台目的：Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Taipei

票數：29票

日本星達拓男團「浪花男子」首度來台演出，就獲得最成為最受記者好感的日星，大讚他們從橫濱演唱會，到來台機場、記者會及演唱會都開放採訪，禮貌又可愛，配合度高又效果十足，是本屆金賀獎當中，日韓星的大贏家，一口氣拿了29張票，且多達8人都選擇他們是2024年好感第一名，9人選擇是2024最好看的日星演唱會。連資歷8年的男記者丹丹都激動地說：「我被道枝飯撒了！」

資歷4年的新莊小霸王認為，「他們一到了工作狀態就立刻進入狀況，也盡量記住記者、媒體的模樣，感覺到受到滿滿的尊重。」資歷6年的人間憂憂則是分享，浪花男子在演唱會上還認出台灣記者，甚至特別打招呼致意，令她印象深刻。

資歷8年的安安則特別點名隊長大橋和也，不管是在橫濱還是在台灣，「大橋和也都很好cue，一直笑臉迎人回答問題。其他成員也很配合喝珍奶、學中文，配合度百分百。」同樣資歷8年的不冷不熱也是點名大橋和也配合度高，全部成員也都很有禮貌，愛台灣就是棒。資歷2年半的N分享浪花男子的中文介紹不單單只是「大家好」的簡單問候，「說出來的每句中文也都非常標準，能體會到他們有多用心地在做準備。」

日本天團w-inds.的千葉涼平（左）和橘慶太向記者討教了16蹲，隔天還真的在演唱會跳起來，讓記者十分感動。（G-MUSIC 提供）

★ 日星Top 2：w-inds.

活動時間：10月26日

來台目的：w-inds. LIVE TOUR 2024 ＂Nostalgia＂ in Taiwan

票數：14票

出道逾20年的w-inds.親民形象No.1，他們於2023年首屆「金賀獎」是第四名遺珠，2024年名次上升，躍居至日星第二名，眾記者們大讚w-inds.十年如一日，每一次來都親和力十足，完全沒有變。

資歷10年的永和小仙女大讚他們每次來台態度都親切，且沒有受訪限制，不會限制提問內容，感受到藝人和經紀人對台灣媒體的信任。資歷15年的日本線記者也指出，w-inds.每一次來台灣訪問都很敬業，很願意回答跟閒聊，很像大家好久不見的朋友；資歷9年的大米也是將w-inds.放第一名，「演唱會上直接把記者會學的哏完全運用，真的很有心。」丹丹則感嘆：「這麼長的時間還是很親切不容易。」

龜梨和也表面上貴氣十足，實際上相當親切且願意配合，反差感令記者驚訝。（資料照；記者王文麟攝）

★ 日星Top 3：龜梨和也

活動時間：4月11日至4月13日

來台目的：《怪物樵夫》特映會、在大巨蛋開球

票數：12票

KAT-TUN的龜梨和也成為2024年的第三名好感日星，他在今年4月來台宣傳電影《怪物樵夫》，眾多記者大讚他雖然是大明星，卻親切沒架子，擔任記者10年的遛遛表示：「在記者會上效果做滿，大方喝珍珠奶茶還玩起演技大考驗，讓記者猜他到底有沒有吃到珍珠，離去前還和自稱台北山下智久的男記者互動。」另一記者也補充：「很少看到有日本藝人願意『堵麥』，回答有料，也願意停下腳步與記者互動，不像大明星給人高高在下的印象。」

資歷8年的記者PLBB去年專訪了龜梨和也，她將心目中的第一名給了他，PLBB有感而發：「我以為他看起來很兇，但非常隨和，也記得記者的長相，隔天碰到認出後，主動表達辛苦了、謝謝你的採訪，受到肯定的我被暖哭。」

Travis Japan吉澤閑也（前排左起）、松倉海斗、松田元太、川島如惠留，七五三掛龍也（後排左起）、宮近海斗及中村海人應該會因班機延遲感到疲憊，但受訪時卻不見倦容，仍然活力十足。（資料照；記者潘少棠攝）

值得一提的是，2023、2024年的遺珠恰巧都是星達拓團體的Travis Japan，N分享：「儘管來台班機延誤好幾個小時，成員們還是非常敬業，沒有表現出很累的樣子，反而還活力滿滿。對問題的回應都很有哏，配合度也很高。」大米同樣對他們雖然因為飛機延遲影響行程，不過還是努力認真以最好的狀態接受訪問的態度，印象深刻。

資歷長達11年的日文翻譯老師，則將第一名給了井浦新以及導演黑澤清，他稱本以為井浦新會是高高在上的大明星，沒想到本人超級隨和又親切，「不只是對翻譯與主持人，對任何一個工作人員都是如此。」至於黑澤清則是有問必答、有求必應，什麼都能聊，沒有任何架子，也讓他留下深刻印象。

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