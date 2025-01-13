晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台媒票選日星》浪花男子太圈粉奪冠！w-inds.親切如朋友 龜梨和也竟暖哭記者

浪花男子首度來台，圈了不少粉絲。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）浪花男子首度來台，圈了不少粉絲。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

〔記者廖俐惠、鍾志均／專題報導〕疫情過後，海外藝人「報復性」來台開唱，尤其日韓星光是一年就來了300多組，讓台灣粉絲荷包大失血。本報舉行的「金賀獎」邁入第二屆，邀集近30位與日韓相關的從業人員，包括日韓線記者、翻譯及主辦等，以他們自身採訪及合作的經驗，評選出2024年表現「金賀」（真好）、令人好感的明星，以第一名3票、第二名2票、第三名1票評分，快來看看喜歡的偶像是否有上榜吧！

回顧2024年日本明星大咖雲集，最大咖莫過於出道25年首次來台的宇多田光，還有YOASOBI、King Gnu、LiSA、milet等歌手開唱，演員部分也有「嵐」二宮和也、竹內涼真、井浦新、成田凌、町田啓太等人，甚至高橋一生、水川麻美都來台灣拍攝戲劇《零日攻擊》。包含日本大公司LDH近年派出多組團體到台灣演出，像是今市隆二、THE RAMPAGE、PSYCHIC FEVER、THE JET BOY BANGERZ等等，星達拓也有二宮和也、中島健人、Travis Japan及浪花男子等等，日星只要願意到海外，不怕沒有台灣人支持力挺。

浪花男子大橋和也（左起）、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎首度來台，禮貌又可愛，又懂得做哏，特別恭喜台灣奪下12強棒球賽金牌，讓記者都被圈粉了。（資料照；記者陳奕全攝）浪花男子大橋和也（左起）、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎首度來台，禮貌又可愛，又懂得做哏，特別恭喜台灣奪下12強棒球賽金牌，讓記者都被圈粉了。（資料照；記者陳奕全攝）

★ 日星Top 1：浪花男子

活動時間：11月30日、12月1日

來台目的：Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Taipei

票數：29票

日本星達拓男團「浪花男子」首度來台演出，就獲得最成為最受記者好感的日星，大讚他們從橫濱演唱會，到來台機場、記者會及演唱會都開放採訪，禮貌又可愛，配合度高又效果十足，是本屆金賀獎當中，日韓星的大贏家，一口氣拿了29張票，且多達8人都選擇他們是2024年好感第一名，9人選擇是2024最好看的日星演唱會。連資歷8年的男記者丹丹都激動地說：「我被道枝飯撒了！」

資歷4年的新莊小霸王認為，「他們一到了工作狀態就立刻進入狀況，也盡量記住記者、媒體的模樣，感覺到受到滿滿的尊重。」資歷6年的人間憂憂則是分享，浪花男子在演唱會上還認出台灣記者，甚至特別打招呼致意，令她印象深刻。

資歷8年的安安則特別點名隊長大橋和也，不管是在橫濱還是在台灣，「大橋和也都很好cue，一直笑臉迎人回答問題。其他成員也很配合喝珍奶、學中文，配合度百分百。」同樣資歷8年的不冷不熱也是點名大橋和也配合度高，全部成員也都很有禮貌，愛台灣就是棒。資歷2年半的N分享浪花男子的中文介紹不單單只是「大家好」的簡單問候，「說出來的每句中文也都非常標準，能體會到他們有多用心地在做準備。」

日本天團w-inds.的千葉涼平（左）和橘慶太向記者討教了16蹲，隔天還真的在演唱會跳起來，讓記者十分感動。（G-MUSIC 提供）日本天團w-inds.的千葉涼平（左）和橘慶太向記者討教了16蹲，隔天還真的在演唱會跳起來，讓記者十分感動。（G-MUSIC 提供）

★ 日星Top 2：w-inds.

活動時間：10月26日

來台目的：w-inds. LIVE TOUR 2024 ＂Nostalgia＂ in Taiwan

票數：14票

出道逾20年的w-inds.親民形象No.1，他們於2023年首屆「金賀獎」是第四名遺珠，2024年名次上升，躍居至日星第二名，眾記者們大讚w-inds.十年如一日，每一次來都親和力十足，完全沒有變。

資歷10年的永和小仙女大讚他們每次來台態度都親切，且沒有受訪限制，不會限制提問內容，感受到藝人和經紀人對台灣媒體的信任。資歷15年的日本線記者也指出，w-inds.每一次來台灣訪問都很敬業，很願意回答跟閒聊，很像大家好久不見的朋友；資歷9年的大米也是將w-inds.放第一名，「演唱會上直接把記者會學的哏完全運用，真的很有心。」丹丹則感嘆：「這麼長的時間還是很親切不容易。」

龜梨和也表面上貴氣十足，實際上相當親切且願意配合，反差感令記者驚訝。（資料照；記者王文麟攝）龜梨和也表面上貴氣十足，實際上相當親切且願意配合，反差感令記者驚訝。（資料照；記者王文麟攝）

★ 日星Top 3：龜梨和也

活動時間：4月11日至4月13日

來台目的：《怪物樵夫》特映會、在大巨蛋開球

票數：12票

KAT-TUN的龜梨和也成為2024年的第三名好感日星，他在今年4月來台宣傳電影《怪物樵夫》，眾多記者大讚他雖然是大明星，卻親切沒架子，擔任記者10年的遛遛表示：「在記者會上效果做滿，大方喝珍珠奶茶還玩起演技大考驗，讓記者猜他到底有沒有吃到珍珠，離去前還和自稱台北山下智久的男記者互動。」另一記者也補充：「很少看到有日本藝人願意『堵麥』，回答有料，也願意停下腳步與記者互動，不像大明星給人高高在下的印象。」

資歷8年的記者PLBB去年專訪了龜梨和也，她將心目中的第一名給了他，PLBB有感而發：「我以為他看起來很兇，但非常隨和，也記得記者的長相，隔天碰到認出後，主動表達辛苦了、謝謝你的採訪，受到肯定的我被暖哭。」

Travis Japan吉澤閑也（前排左起）、松倉海斗、松田元太、川島如惠留，七五三掛龍也（後排左起）、宮近海斗及中村海人應該會因班機延遲感到疲憊，但受訪時卻不見倦容，仍然活力十足。（資料照；記者潘少棠攝）Travis Japan吉澤閑也（前排左起）、松倉海斗、松田元太、川島如惠留，七五三掛龍也（後排左起）、宮近海斗及中村海人應該會因班機延遲感到疲憊，但受訪時卻不見倦容，仍然活力十足。（資料照；記者潘少棠攝）

值得一提的是，2023、2024年的遺珠恰巧都是星達拓團體的Travis Japan，N分享：「儘管來台班機延誤好幾個小時，成員們還是非常敬業，沒有表現出很累的樣子，反而還活力滿滿。對問題的回應都很有哏，配合度也很高。」大米同樣對他們雖然因為飛機延遲影響行程，不過還是努力認真以最好的狀態接受訪問的態度，印象深刻。

資歷長達11年的日文翻譯老師，則將第一名給了井浦新以及導演黑澤清，他稱本以為井浦新會是高高在上的大明星，沒想到本人超級隨和又親切，「不只是對翻譯與主持人，對任何一個工作人員都是如此。」至於黑澤清則是有問必答、有求必應，什麼都能聊，沒有任何架子，也讓他留下深刻印象。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中