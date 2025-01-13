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娛樂 最新消息

台媒票選韓星》「SJ」兩位遺珠是他們！RAIN講幹話超有料

〔記者鍾志均／專題報導〕2024年來台韓星眾多，競爭激烈，自然少不了票選「遺珠」，今年由近30家台灣媒體、公關、翻譯選出最受歡迎韓星「前三名」為邊佑錫、李成種和ASMRZ，至於最大遺珠是韓流帝王「SJ」Super Junior的利特。

資歷8年的「Ray」認為SJ全體都是「第一名」，「不過硬要選一位的話，就是隊長利特」，理由：第一次看到如此敬業照顧各大贊助商，讓公關有照片可以交作業的藝人。

Super Junior隊長利特。（天空娛樂提供）Super Junior隊長利特。（天空娛樂提供）

哈利（資歷11年）同樣選擇了利特是最有好感的韓星：擅長控場，能做球給同席的藝人，知道怎麼製造新聞點，禁忌也比較少；媒體經驗9年的大米則選了SJ的「銀赫」，理由：莫名看了演唱會就大落坑的銀赫。

Super Junior銀赫。（資料照；天空娛樂提供）Super Junior銀赫。（資料照；天空娛樂提供）

另外，包括《模範計程車》李帝勳和「亞洲舞王」RAIN也是遺珠之一，資歷11年的「KC」認為李帝勳「一直來台」，態度都很親切，一直誇讚台灣。

RAIN。（資料照；RAIN COMPANY提供）RAIN。（資料照；RAIN COMPANY提供）

資歷N年的「Mia」選了金泰希的老公RAIN：他一本正經講幹話！衍衍水晶（資歷11年）：他訪談的內容言之有物，並非只是制式的答案和千篇一律的問候，相當認真思考且答案具體又是個人真實經驗，帶給我人生很多反思。

金秀賢。（資料照，Netflix提供）金秀賢。（資料照，Netflix提供）

另外包括人見人愛的金秀賢，獲資歷25年的「佩玲姐」大讚他呆萌依然，帥氣爆表，來台見面會魅力驚人，只可惜男神最後因票數不足，未能如願進入前三名。

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