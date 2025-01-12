中國玩具暗藏殺機？ 網紅4寶媽被熱門玩具割傷爆血

網紅「莎拉是個四寶媽」分享自己因常見玩具受傷的經驗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以分享家庭生活為主的網紅「莎拉是個四寶媽」近日在社群提醒家長一款常見玩具竟然割傷她的手腕，並且瘋狂噴血，最後縫了3針才逐漸康復。莎拉還說，自己長這麼大沒想到再次進急診縫針竟然是為了一款「看起來毫無殺傷力的玩具」。

莎拉媽就是被這種捲尺玩具割傷。（圖片商品僅示意圖，翻攝自臉書）

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莎拉分享，耶誕節她總會買一種捲尺玩具給孩子玩，因為掛在手上很可愛。這種「拍拍尺」價格便宜，過完節日之後就算丟掉也不會心疼。沒想到竟然發生意外，她坐在椅子上抱著孩子想教孩子如何玩這種拍拍尺，沒想到拍拍尺竟然直接插入她的手腕，更可怕的是，原本看起來適手、無害的玩具，竟然只是一層布裹著鐵片而已。莎拉被割破手腕，傷口看來怵目驚心。

莎拉媽被割出一道長長的傷口，到醫院縫了三針。（翻攝自臉書）

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這種玩具在許多購物平台上都有，其中不乏來自中國的商品。有蟹足腫的莎拉無奈地說原本生孩子留下一個傷口，沒想到第二個傷口卻因為玩具而留下。

文末莎拉不忘提醒家長們，許多看似無傷大雅的玩具，都暗藏危機，這種捲尺類的玩具其實也有內部是矽膠而非鐵片的款式，家長們購買時千萬要小心。

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