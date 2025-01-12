大咖歌后夜市賣燒酒雞！遭認出霸氣反問：擺攤怎麼了嗎

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌后紀曉君美聲動人，她近來多了新身分，與老公斜槓在台東的太平夜市開賣燒酒雞，更常有粉絲光顧捧場，讓她好感動。

紀曉君很開心能跟老公一起賣燒酒雞。（翻攝臉書）

曾獲得金曲獎最佳新人的紀曉君，斜槓開賣拿手菜燒酒雞，她時常在臉書分享工作紀錄，透露常有客人感到好奇，甚至會追問「妳不唱歌了嗎」、「妳現在的工作就是擺攤嗎」，以為她不唱歌了。

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對此，紀曉君也在社群公開回應，很開心能跟著老公一起打拚，她反問：「擺攤怎麼了嗎?我們都很努力的腳踏實地生活，不管他做什麽，我要幫助我的老公。」

至於歌唱一直以來都是紀曉君的興趣與專業，她說：「有接活動一樣去到處演出呀，甚至國外。」解釋這些年她回到台東生活，比較沒有時間回到台北錄製電視節目。

紀曉君在台東擺攤販售燒酒雞。（翻攝臉書）

紀曉君更稱：「很多人沒看到電視螢幕前的我，就覺得我消失不唱歌了，沒事啦要習慣開心就好。」祝福所有人平安順心。

事實上紀曉君開始擺攤之後，生意非常不錯，像是昨天準備了兩大鍋燒酒雞，火速就賣光，她說：「（看到）從遠道而來買燒酒雞的朋友失望回去，看著你們失望我真的很心疼餒！」承諾今天會備多一點的料。

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