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VIXX LEO愛吃蒼蠅頭 台粉反應卻超冷：只有韓國人喜歡？

LEO帶來精彩歌舞表演，帥度爆表掀起尖叫聲。（ONINN ASIA提供）LEO帶來精彩歌舞表演，帥度爆表掀起尖叫聲。（ONINN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團VIXX成員LEO今天（11日）在三創CLAPPER STUDIO舉辦一天兩場粉絲見面會，吸引許多死忠粉絲朝聖。此次見面會名稱為「TAKE 運」，靈感來自他的本名「澤運」，寓意著命運的美好與不可預測。他以韓語和中文向粉絲送上新年祝福，表示新年能和大家見面非常開心，希望透過這次「TAKE 運」主題見面會，為粉絲帶來一整年的好運。

他帶來《Romanticism》、《Tight》等歌曲，瞬間點燃現場氣氛，見面會設計多個互動環節，有粉絲問到「為了看LEO常常請假，各式各樣的請假理由，可以幫我多想幾個理由嗎？」LEO分析，這是你自己應得的休假，就直接說要來看我應該沒什麼問題吧？」語畢隨即引發現場一陣爆笑。

LEO服裝性感，小露胸肌讓粉絲眼睛吃冰淇淋。（ONINN ASIA提供）LEO服裝性感，小露胸肌讓粉絲眼睛吃冰淇淋。（ONINN ASIA提供）

此外，LEO畫了最喜歡的料理是「蒼蠅頭」，詢問大家喜不喜歡吃？沒想到台下粉絲反應冷淡，讓他嚇到說：「看起來沒很多人喜歡，不喜歡嗎？只有我喜歡？還是沒吃過？」甚至驚訝地走在台前，一個一個問粉絲是否喜歡，還幫對方緩頰：「可能是你沒吃到好吃的店！」最後做出結論：「這是韓國人喜歡，但台灣人還好的料理。」LEO要台灣粉絲傳更好吃的料理給他，下次他要嚐嚐看。

LEO全場包括安可在內共演唱13首歌曲，還帶來音樂劇《伊莉莎白》和《科學怪人》的經典曲目，最後在《Dynamite》的歌聲中，完美結束這場充滿感動與歡笑的FAN CON，同時他也感性表示，能以VIXX成員出道、與粉絲相遇，是他一生中最幸運的事，最後也與星光們約定，會盡快再來與大家相會。

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