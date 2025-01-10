（影）Makiyo錄影前被威脅閉嘴！曝「男前輩」身分線索：要被關了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Makiyo」川島茉樹代出道多年，近日上節目坦承在演藝圈遇過不少雙面人，她更自爆，曾在錄製節目前，遭男前輩撂話威脅，不過，她也不是省油的燈，開錄後靠「1招」反擊，讓對方當場嚇傻。

「Makiyo」川島茉樹代。（資料照）

Makiyo日前登上節目《女人我最大》指出，自己在工作上遇過許多雙面人，「我碰到都是演藝圈的，螢幕上是這樣的人，私底下是不一樣」，然而她認為，如果私下是心地善良沒關係，但自己就遇過非常有心機的雙面人。

請繼續往下閱讀...

Makiyo分享，她曾經錄製一檔節目，「那檔節目我常常上，可是我是那種不太會去搶話（的人），只有主持人丟給我，我才去回答，就會有效果，但我自己是不知道的」，然而，有一位男前輩認為，自己的鏡頭很少，沒辦法表演盡興，不料有一次在開錄前幾秒，他突然戳Makiyo並撂話威脅「你等一下不要給我講話」，此舉讓現場嘉賓驚訝直呼：「他直接用嗆的？很兇！」

面對男前輩的無理要求，Makiyo忍不住反擊，直接整集節目不說話。她直言：「我是故意的」，因為主持人還是會主動丟話題給她，此舉也確實成效，讓對方當場嚇到。

主持人藍心湄相當好奇這名男前輩的身分，詢問「那個人還在嗎？」Makiyo對此搖頭否認，她再追問「死了喔？」Makiyo則語出驚人：「應該要被關了吧！」並提示對方身高算高。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法