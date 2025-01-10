台語界第一人！他靠棒球打進大巨蛋 寫下球隊九連勝紀錄

李明洋。（安吉莉提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語創作歌手李明洋近日推出新專輯《人生如紙》成績斐然，不但以〈我想你〉、〈上好命〉攻佔KTV台語單曲排行榜冠軍和季軍，〈思念〉拿下「全球閩南語十大金曲」殊榮，7日又以棒球投手身分，成功進擊台北大巨蛋，成為台語歌壇首位打進大巨蛋第1人。

李明洋一登場就絕招盡岀，投出招牌的「七彩變化球」克敵，連續4顆好球，更寫下球隊九連勝紀錄，他非常開心：「大巨蛋非常漂亮，在這裡開唱更是所有歌手的心願！希望我有一天也可以在大巨蛋開演唱會。」

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李明洋。（安吉莉提供）

李明洋。（安吉莉提供）

李明洋橫跨國台語歌壇，喜愛茶藝的他，普為人知是中華茶葉協會理事長，但很少人知道他是優秀的棒球選手，在乙組球隊表現可圈可點，允文允武斜槓有成。

李明洋表示從小接觸棒球，憶及當時在鄉下都是用報紙折起來當手套，而且自己從小學1年級就立志，一定要當個很好的投手，後來因緣際會進入演藝圈，萬萬沒想到最後卻也在演藝圈圓了棒球夢，在「閃亮之星」隊擔任先發投手。

李明洋。（安吉莉提供）

破蛋當天李明洋和隊友一早八點就進了大巨蛋，原本都會暖身做操，但大家看到全場那麼漂亮，連暖身都忘了，笑稱簡直「劉佬佬進大觀園」，而且對上超強的「台中樂天」棒球隊，比賽相當盡興。近期台灣隊在世界12強比賽中拿下冠軍，李明洋也特別欣賞台灣隊長陳傑憲，李明洋表示一生熱愛棒球，「能打進大巨蛋真的好幸福！也是一種圓夢。」

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