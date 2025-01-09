籃球女神不藏了！親曝生日計畫好痛苦：我食量太大了

洗菜（橙藝創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「籃球女神」洗菜推出新歌〈一如往常的善良〉，並宣布將於1月18日生日當天舉辦首場個人專場「你是我的菜」演唱會，為此她開始努力減肥，目標是再瘦3公斤，現在除了保持運動習慣，還進行飲控，一天只吃一餐，她哀怨地說：「但是我食量真的太大了，減肥好痛苦。」

洗菜表示：「從小到大我一直認為生日是最重要的節日，對我來說無論其他節日如何，生日都必須好好慶祝，我的朋友們也都很了解我，每年都會精心為我準備慶生活動，從道以來我一直沒有舉辦過屬於自己的專場演唱會，這既是期待，也帶著些許忐忑，過去因為種種原因我一直未敢嘗試，今年決定為自己的夢想勇敢一次。」

請繼續往下閱讀...

洗菜（橙藝創意提供）

演唱會定名為「你是我的菜」，她解釋：「因為我的名字叫『洗菜』，所以身邊的人常常幫我取各種綽號，比如『菜菜』、『小菜』，還會開玩笑平常是『香菜』，打完球變『酸菜』，努力工作的時候是『勤菜』，所以後來想乾脆不管了，我就是要當你們（粉絲）的菜！」

雖然曾遇過有人以「女生會打籃球是我的菜」、「愛運動的女生是我的菜」向洗菜直球告白，但擁有甜美歌聲的她，卻忍不住嚷嚷：「怎麼都沒有人跟我說過『會唱歌的妳是我的菜』，哈哈！都沒有人覺得我會唱歌，可惡！」對於這麼直接告白的人，洗菜也自有一套回應方式，她回想過去收過粉絲瘋狂示愛的訊息，甚至問：「我那麼喜歡你，為什麼你都不給我機會呢？」她則是打趣回覆：「我愛林書豪十幾年了，他也還沒給過我機會，嗚嗚！」事實上，洗菜從來沒有表白的經驗，因為即使面對內心已經超級喜歡的人，卻還是非常被動，更不用說主動追求對方，她害羞透露：「可能會打籃球的人，就算是我的菜。」

洗菜（橙藝創意提供）

這場個人演唱會，洗菜將在現場展現更多真實的自己，她透露：「我會唱自己的創作曲，也會演唱一些經典的流行歌，我選的歌曲大家一定都耳熟能詳，當天也會在大螢幕上投影歌詞，讓大家一起合唱。」另外，洗菜還特別準備許多從未公開過的小故事，以及一些私藏照片與影片，希望能讓大家更了解她的內心世界。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法