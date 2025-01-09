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娛樂 最新消息

（專訪）陳艾湄56歲當阿嬤想穿中空裝 于台煙自嘲：我不是玉女是芋泥

左起陳艾湄、施孝榮、于台煙。（記者潘少棠攝）左起陳艾湄、施孝榮、于台煙。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕由施孝榮領軍，于台煙、陳艾湄等共15位歌手參與的「民歌50高峰會」將在明（10）晚登上小巨蛋開唱，施孝榮談到：「每個人都有紅的作品，共同目標是什麼，我們一起往前。」他還說：「開心治百病！」覺得民歌手們一起開心唱歌很重要。

為了準備全台6場「民歌50高峰會」演出，歌手們都努力保持好狀態，于台煙說：「我生活規律，日常就開始備戰，不覺得為此要改變，但要練習，不要感冒很重要，我也會健走，注意飲食各方面。」

陳艾湄56歲已經當阿嬤，但還是活力十足，她說：「我一直在準備狀態中，不敢鬆懈，練歌、彩排，保持狀態，有時會放鬆出去遊山玩水，這對我意義重大，還會游泳、健走，一週兩到三次。」

施孝榮說：「這幾年都注意維持身材，我很喜歡吃糯米麻糬，但都只會偷吃一點點。」對於飲食會注意控制。

施孝榮。（記者潘少棠攝）施孝榮。（記者潘少棠攝）

于台煙被歌迷視為永遠的玉女歌手，她開玩笑說：「我不是玉女，是芋泥了！體質關係，不可能和上天逗，容顏就盡量保持年齡最好看狀態，反正不可能變成20幾歲，就體態盡量保持。」她回想：「鳳飛飛 以前休息一陣子再出來舉辦演唱會，看起來和20幾歲幾乎一模一樣，舞台上的輕巧會覺得看到影片沒有變，充滿靈活度，我們沒法逆天，但可以盡人事。」

陳艾湄雖然當阿嬤了，但她笑說自己的打扮沒有像阿嬤，她說：「沒有規定說幾歲就要穿什麼，我有點幼稚，還是會穿中空裝，沒有人說阿嬤不可以穿中空裝，有腰就穿。」

陳艾湄。（記者潘少棠攝）陳艾湄。（記者潘少棠攝）

另外陳艾湄也談到：「我喜歡大自然，我喜歡貓狗，保持年輕不可能逆天，會有皺紋、會下垂，但我不做醫美，接受自己慢慢老化，雖然沒有蘋果肌，但現在有美肌（拍照軟體），我樂天知命，知足常樂，不在意物質，喜歡我在乎的日子。」她笑說：「頭腦簡單、四肢發達，就是我的養生祕訣。

「民歌50高峰會」1月10、11日在小巨蛋舉行，2月15日在高雄巨蛋，2月22日於台中惠蓀堂演出，購票可洽寬宏售票及萊爾富、OK超商。

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