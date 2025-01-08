晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱軍撞死人肇逃羈押禁見！跨年曾回屏東表演 部落親友震驚難置信

〔記者陳彥廷／屏東報導〕以《運轉人生》走紅的歌手邱軍，在去年底於基隆撞傷兩名司機肇事逃逸，昨天經基隆地檢聲押禁見後，晚間基隆地院裁准將邱軍羈押禁見，消息傳回老家屏東來義，不論是阿嬤還是友人，是通通不敢置信。

25歲歌手邱軍去年底在基隆涉嫌撞死計程車駕駛，兩天後才到案，昨天基隆地檢召開偵查庭認為邱軍有逃亡及勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，由於之後邱軍還是持續參加跨年演唱，甚至還回到屏東的東港、里港的跨年，是讓不少民眾躂伐。

邱軍。（資料照）邱軍。（資料照）

邱軍是屏東來義人，日前跨年行程就疑似太晚，所以並未回到來義的老家避免打擾老人家，他的阿嬤指出，雖然邱軍是在這出生，但小時候就已到外面發展，這幾年也比較少回家，從小就愛唱歌的他，小時候也相當乖，並不知道他在基隆所發生的事故，直到記者告訴她，她仍是不敢置信。

邱軍的鄰居友人則說，之前邱軍還有和好像他的家人回來舉辦感恩餐會，也感謝鄉親對家人的認同與肯定，未料最新消息就是被羈押禁見，由於坊間不斷傳聞他是酒駕，以他的印象而言，他應該不至於到很愛喝，只有婚喪喜慶才會接觸到酒，但也因為都在外面打拼也不曉得後來會不會沾染，但他仍是很難置信邱軍會涉入肇逃，認為他是部落剛起步有名氣的明日之星，只能盼司法釐清還他酒駕與否及整件事故的事實。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中