邱軍撞死人肇逃羈押禁見！跨年曾回屏東表演 部落親友震驚難置信

〔記者陳彥廷／屏東報導〕以《運轉人生》走紅的歌手邱軍，在去年底於基隆撞傷兩名司機肇事逃逸，昨天經基隆地檢聲押禁見後，晚間基隆地院裁准將邱軍羈押禁見，消息傳回老家屏東來義，不論是阿嬤還是友人，是通通不敢置信。

25歲歌手邱軍去年底在基隆涉嫌撞死計程車駕駛，兩天後才到案，昨天基隆地檢召開偵查庭認為邱軍有逃亡及勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，由於之後邱軍還是持續參加跨年演唱，甚至還回到屏東的東港、里港的跨年，是讓不少民眾躂伐。

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邱軍。（資料照）

邱軍是屏東來義人，日前跨年行程就疑似太晚，所以並未回到來義的老家避免打擾老人家，他的阿嬤指出，雖然邱軍是在這出生，但小時候就已到外面發展，這幾年也比較少回家，從小就愛唱歌的他，小時候也相當乖，並不知道他在基隆所發生的事故，直到記者告訴她，她仍是不敢置信。

邱軍的鄰居友人則說，之前邱軍還有和好像他的家人回來舉辦感恩餐會，也感謝鄉親對家人的認同與肯定，未料最新消息就是被羈押禁見，由於坊間不斷傳聞他是酒駕，以他的印象而言，他應該不至於到很愛喝，只有婚喪喜慶才會接觸到酒，但也因為都在外面打拼也不曉得後來會不會沾染，但他仍是很難置信邱軍會涉入肇逃，認為他是部落剛起步有名氣的明日之星，只能盼司法釐清還他酒駕與否及整件事故的事實。

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