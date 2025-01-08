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娛樂 電視

藍如潔車禍「鎖骨被撞斷」 索賠30萬不成還被誣陷酒駕

〔記者侯家瑜／台北報導〕「秀場蚱蜢公主」藍如潔今出席2025愛在一起歲末送暖餐會，還原去年10月出車禍的過程，傷及左右邊鎖骨外，還要被對方誤解是酒駕，「女兒有向他索賠30萬，但對方不願意，我住院的時候也沒有關心我，想當沒有誠意。」

藍如潔。（記者潘少棠攝）藍如潔。（記者潘少棠攝）

擔任《超級冰冰Show》固定嘉賓的藍如潔已缺席錄影2個月，今透露去年10月騎機車去朋友家的時候被一台外送機車撞，導致左邊鎖骨骨折必須動刀，還留下超過10公分的疤痕，一共住院四天到現在已經三個多月還要休養，右邊鎖骨則是骨裂，目前不需要開刀。

2025愛在一起歲末送暖餐會。（記者潘少棠攝）2025愛在一起歲末送暖餐會。（記者潘少棠攝）

藍如潔目前每週都還要回診，每次都要做電波治療，一次要花1500元，加上這幾個月取消掉不少演出工作和錄影，所以女兒有幫忙向與她對撞的人索賠30萬，也說還被對方指控去歡唱後酒駕，覺得很無辜。後遺症部分，她說現在唱完歌，會有點中氣不足的狀況，天氣變化大的時候傷口也會抽痛，還被醫生告知說如果打鋼釘的部位還會疼痛，就需要重新再開刀一次取出鋼釘再重裝。

藍如潔（記者潘少棠攝）藍如潔（記者潘少棠攝）

藍如潔出道近50年，在唱片圈沒有特別的代表作，這次她推出新歌搭上民視八點檔，很感謝朋友助她一臂之力讓他有出新歌的機會。

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