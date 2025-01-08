遭爆肝臟出狀況戒酒！小S親上火線回應了

小Ｓ親上火線駁傳言。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣去年11月宣布戒酒，而據週刊報導，小S去年疑似檢查出肝有問題，加上一直以來睡不太著的老毛病，導致不得不放話「與酒精鬧翻、冷戰」，圈內眾人也擔心小S身體狀況。對此，小S親上火線回應了。

根據週刊報導指出，去年健檢後，小S發現脂肪肝的問題加劇，也有說冒出東西，加上長年受失眠所困，最後在聽從醫師建議下，才毅然決然戒酒，僅偶爾分享「小酌」影片。不過日前在節目《小姐不熙娣》中，小S多次聊到喝酒，早期《康熙來了》中，小S更透露「微醺主持」比較能進入狀況，也愛跟來賓品酒、分享自己或朋友的酒後趣事，豈料近日卻爆出身體微恙的傳言。

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小S去年宣布戒酒。（翻攝自IG）

據《三立新聞網》報導，小S稍早回應週刊爆料表示：「我肝很正常啦，少喝酒是因為現在每天早上都要起床做早餐給女兒吃，內容還要有變化，也想讓體態變得更好，謝謝關心喔。」否認身體出狀況的傳言。

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